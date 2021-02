Elon Musk, poză rară cu cel de-al 7-lea copil în brațe. „Al doilea ultim regat”

Al doilea cel mai bogat om al planetei își face timp și pentru mezinul familiei, băiatul născut în luna mai 2020 al cărui nume puțini oameni îl pot rosti.

Elon Musk a oferit imaginea sfârșitului de săptămână când a distribuit pe contul său de Twitter o fotografie cu fiul său. X Æ A-XII, în vârstă de 9 luni, e în brațele părintelui său, agățat de bluza acestuia, în timp ce miliardarul vorbește la telefon.

„Al doilea ultim regat”, a scris Elon Musk în dreptul fotografiei, primind aproape 500.000 de aprecieri și zeci de mii de comentarii.

„Elon Musk, această fotografie e adorabilă. Fă tot posibilul să-l aduci pe cel mic aproape de Dumnezeu, de vreme ce știi că lumea plină de rău și imoralitate pare a fi noua normalitate. Du o viață exemplară, astfel încât copilul tău să te poată depăși dacă e nevoie, pentru că tu ești primul mentor al copilului tău. Dumnezeu să te binecuvânteze”, a fost unul dintre cele mai profunde mesaje pe care le-a primit Musk pe rețeaua socială.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV