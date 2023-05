Elon Musk șochează din nou! Avertizarea din spatele pozelor cu el sărutând un robot, generate de Inteligența Articială

Elon Musk a devenit din nou viral după ce imagini cu el sărutând un robot au împânzit rețelele sociale.

Imaginile cu Musk alături de câteva humanoide au făcut înconjurul internetului. David Marven, CEO-ul unei companii de construcții, a postat online imaginilor, alături de comentariul: „Elon Musk o prezintă pe viitoarea lui soție, cine este aceasta?”.

Marven mai scrie: ”Este primul robot care a fost fabricat special și dotat cu inteligență artificială, cu personalitate și trăsăturile la care femeile visează... ceea ce nu poți să găsești la o persoană normală, pentru că nicio persoană normală nu are specificațiile respective”.

Elon Musk announces the future wife who is she?

It is the first robot that has been manufactured specifically designed with artificial intelligence with the personality and the characteristics of the female that he dreams of…which is not found in any normal person, because of… pic.twitter.com/a2JdpTfwef