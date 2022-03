Elon Musk vs Vladimir Putin, „războiul” meme-urilor. Cum văd internauții confruntarea dintre cei doi

Provocarea lui Elon Musk nu i-a lăsat fără reacție pe internauți. Un val de meme-uri a inundat rețelele sociale după ce fondatorul SpaceX i-a propus lui Vladimir Putin o luptă dreaptă, „unu la unu”, pentru încetarea focului în Ucraina.

Internetul a luat în serios provocarea lui Elon Musk adresată liderului de la Kremlin. Fondatorul SpaceX a scris pe Twitter că e pregătit pentru o „luptă” cu Vladimir Putin, iar miza este Ucraina.

După anunțul miliardarului, comentat deocamdată de șeful Agenției Spațiale Ruse, pugilistul Jake Paul a spus că va face posibil un meci de box între cei doi dacă internauții distribuie masiv mesajul său.

Utilizatorii rețelei Twitter s-au întrecut în meme-uri pe acest subiect și și-au imaginat o posibilă confruntare față în față între Musk și Putin.

Vezi în GALERIA FOTO cele mai populare meme-uri

Elon Musk plusează: „Alege-ți luptătorul”

Într-un răspuns oferit lui Dmitri Rogozin, șeful Agenției Spațiale Ruse, Elon Musk a dezvăluit că i-a pregătit acestuia o recompensă.

„Ok, poți avea 10% în plus la încasările pay per view. Alege-ți luptătorul”, a scris miliardarul pe Twitter.

În ciuda amuzamentului care însoțește aceste postări, situația este dramatică pentru ucrainenii care au rămas în țara lovită de obuze și rachete. Milioane de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului și să caute refugiu în țările vecine. Aproape 500.000 de ucraineni au intrat în România de la începutul bombardamentelor.

Fotografii: Getty Images/Twitter

