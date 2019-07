Elton John, reacție la comentariile lui Putin față de comunitatea LGBTQ. Mesajul a devenit viral

Recent, Elton John i-a transmis un mesaj acid președintelui Vladimir Putin, drept răspuns la comentariile făcute de acesta în timpul unui interviu pentru Financial Times.

În cadrul respectivului interviu, publicat joi, 27 iunie, Putin a declarat că Rusia ”nu are nicio problemă cu persoanele LGBT... Să fie toată lumea fericită”. Elton John (72 de ani) a postat pe contul său de Twitter un răspuns față de comentariile președintelui rus, numindu-l pe acesta ipocrit, din moment ce distribuitorul din Rusia al filmului ”Rocketman”, bazat pe viața și cariera lui John, a cenzurat toate scenele de dragoste gay.

„Dragă domnule președinte Putin, m-am supărat profund când am citit interviul dumneavoastră recent din The Financial Times”, a scris artistul. ”Mi se pare duplicitar comentariul dumneavoastră, cum că doriți ca persoanele LGBT să fie fericite și că nu aveți nicio problemă cu asta. Cu toate acestea, compania rusească de distribuție a ales să cenzureze mult din filmul meu, Rocketman, îndepărtând toate referințele la felul în care mi-am găsit fericirea de-a lungul a 25 de ani de relație cu soțul meu David Furnish și crescându-i pe cei doi fii ai mei”.

”Pentru mine, asta înseamnă să fii ipocrit”, a adăugat Elton John. ”Sunt mândru să trăiesc într-o parte a lumii în care guvernele au evoluat, recunoscând dreptul universal al oamenilor de a iubi pe cine își doresc. Acest lucru ne-a adus fericirea. Cu respect, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE”.

De curând, activiștii pentru drepturile persoanelor gay, dar și personalități din Rusia au protestat atunci când o companie de distribuție a cenzurat scenele de sex gay din filmul „Rocketman”. Conform agențiilor de presă rusești, compania a acționat conform legii - în 2013, Rusia a dat o lege care interzice așa-zisa propagandă care susține sexualitatea non-tradițională să fie disponibilă minorilor.

