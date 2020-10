Elton John și fosta nevastă au făcut pace. Renate Blauel și-a retras plângerea

Elton John a încheiat disputa în justiție cu fosta nevastă, Renate Blauel. Aceasta l-a dat în judecată pe artist în iunie și i-a cerut despăgubiri de 3,9 milioane $. Motivul? Cântărețul a încălcat termenii înţelegerii de divorţ prin dezvăluirea unor detalii ale căsniciei lor în cartea “Me” şi în filmul “Rocketman”.

Elton John și Renate Blauel au făcut pace! Nu se știe cum s-au înțeles părțile, însă un lucru este sigur cei doi nu se vor mai vedea la tribunal. Purtătorul de cuvânt al artistului a declarat că părțile au rezolvat cazul, iar nevoia de intimitate a lui Renate Blauel a fost recunoscută, scrie The Guardian. Renate i-a intentat proces lui Elton John, după ce aceasta a făcut o serie de dezvăluiri din interiorul căsniciei, încălcând astfel un accord semnat de cei doi după divorțul din 1988.

„Cele două părţi sunt mulţumite să anunţe că au rezolvat acest caz, în sensul recunoaşterii nevoii de intimitate a lui Renate. (…) În ceea ce o priveşte, Renate recunoaşte că Elton a acţionat faţă de ea într-un mod onorabil şi respectuos în ultimii 30 de ani şi că a fost mereu fericit să o ajute. Ei nu vor vorbi în viitor despre ei sau mariajul lor şi nu vor face alte comentarii legat de caz”, a declarant purtătorul de cuvânt al artistului.

Elton John și Renate Blauel au fost căsătoriți patru ani

Renault Blauel a fost însoțitoare de zbor înainte să lucreze ca inginer de sunet la un studio de înregistrări din Londra. L-a cunoscut pe Elton John în 1983, când el înregistra albumul „Two Low For Zero”, iar un an mai târziu s-au căsătorit în Australia, la Sydney. Divorțul a venit patru ani mai târziu, iar după separare Renate a stat departe de presă și a dorit intimidate. Elton John s-a căsătorit în 2004 cu David Furnish, cu care are doi copii.

Fotografii: Getty Images

