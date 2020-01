Emil Rengle reacționează după ce momentul său de la America's Got Talent a ajuns viral

Prins într-un val de reacții atât din partea presei, cât și din partea fanilor, Emil Rengle a postat un mesaj pe facebook destul de emoționant la adresa tuturor celor care l-au susținut și au fost alături de el. Dansatorul a ținut să menționeze printre rânduri și un mesaj pentru cei care l-au pus la zid: "Unii dintre voi mi-ați scris că aș fi putut da mult mai mult. Și știți ce?"

Să câștigi un concurs precum Românii Au Talent... trebuie să recunoaștem că nu este tocmai ușor. Multe etape, mult efort, emoții care te copleșesc, și pe deasupra o societate care te judecă pentru că ești "diferit".

Cam asta a fost parcursul lui Emil pe durata întregului show!

Dacă ar fi să ne referim la America's Got Talents, cu toții știm că vorbim despre un alt nivel, mai ales că ediția în care Rengle a participat este una dedicată campionilor.

Alt nivel, alt buget, și totuși noi venim din România...

În urma performanței pe care Emil a avut-o peste ocean, dansatorul a postat și un mesaj pe facebook adresat tututor celor care-l urmăresc:

Hey ????????‍♂️ Ieri s-a difuzat momentul meu de la America’s Got Talent ???? Ieri l-am văzut și eu pentru prima dată și citind feedback-ul vostru, unii dintre voi mi-ați scris că aș fi putut da mult mai mult. Și știți ce? Sunt de acord cu voi. Aș fi putut să fac și să dau mult mai mult ???? M-am gândit, văzând mesajele și reacțiile voastre (care sunt mega încurajatoare și va mulțumesc pentru asta), dacă sunt dezamăgit sau supărat în vreun fel.. Mi-am da seama că nu sunt. A fost o etapă necesară dintr-un proces la fel de necesar în care devin din ce în ce mai mult eu însumi. Un proces pe care am ajuns să-l iubesc pentru că mă transformă în fiecare zi și transformă vechiul mod în care vedeam lucrurile sau reacționăm la ele. Eșecul face și el parte din călătoria mea. E doar o etapă din care aleg să învăț, să dobândesc altă perspectiva, să cunosc mai mult, să fiu mereu așa cum simt să fiu cu adevărat. Viață nu e liniară, de ce ar fi altfel când vine vorba de victorii și eșecuri? Nu sunt dezamăgit deloc. Știu că această călătorie e încă la început, că mă duce în locuri, către oameni și experiențe la care numai am visat. Viață mea până acum m-a învățat asta din plin. Ne rămân mereu alte etape de experimentat, noi țeluri de atins, mai multă viață de trăit, mai mult de iubit, mai multă iubire și mai mult curaj cu care să ne explorăm pe noi înșine. Nicio victorie și niciun eșec nu stabilește și nu schimbă ceea ce suntem cu adevărat.

Să continuăm să trăim, să ne aruncăm, să îndrăznim, să câștigăm, să eșuăm, să creștem, să fim. Și apoi din nou, la început ???? #lovetoall

❗️Siiiii încă ceva ???? Mâine mă pregătesc să filmez un Vlog în care comentez și împărtășesc mai mult din experiență AGT cu voi, așa că, dacă aveți întrebări, lăsați-le, va rog, în comment-urile de mai jos. Va voi răspunde cu mare drag ????????❤ #agtthechampions

Emil Rengle / 28 January

facebook.com

Vezi momentul lui de la America's Got Talents