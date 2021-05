Emily Burghelea, prima ședință foto în studio împreună cu fetița sa. Fotografiile de familie i-au cucerit pe fani

Emily Burghelea a născut pe 8 aprilie o fetiță, iar de atunci se bucură de cele mai frumoase momente din viața sa. Recent, fosta asistentă TV și soțul ei au participat, împreună cu micuța lor, la o ședință foto în studio.

Emily a apelat la același fotograf care a pozat-o cu burtica de gravidă, în ultimul trimestru de sarcină. De această dată, tânăra familie și-a dorit poze profesionale cu fetița lor, chiar la o săptămână după naștere. De obicei, la această vârstă bebelușii sunt fotografiați în timp ce dorm, pentru a sta cuminți la poză, în cele mai interesante poziții.



De sărbători, Emily a mai împărtășit cu fanii ei câteva fotografii de la această ședință, iar fanii i-au răspuns cu zeci de mesaje de apreciere: ”Of Doamne ce frumusețe”, ”Hristos a înviat ! Vai ce scumpă e să vă trăiască!”, ”Sunteți minunate”, ”Cele mai dulci”. ”Seamănă cu mine”, a ținut să precizeze soțul lui Emily, Andrei.



”Ne-am inteles perfect din prima clipa in care ne-am privit in ochi. Nu mai exista nimic in jur. Eram doar eu si ea. Hipnotizate una de cealalta. Atunci timpul s-a oprit in loc”, și-a descris Emily sentimentele după nașterea fetiței.









