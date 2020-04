Emily Ratajkowski, imagine incendiară din baie: în ce ipostază s-a fotografiat alături de soțul ei

Nu degeaba este urmărită pe Instagram de aproape 26 de milioane de oameni de pe întreaga planetă. Emily Ratajkowski, model și actriță, știe cum să le facă ziua mai frumoasă followerilor ei.

În vârstă de 28 de ani, Emily Ratajkowski a postat o imagine incendiară de la ea de acasă: vedeta s-a fotografiat goală în oglinda din baie, alături de soțul ei.

Ce bărbat nu ar vrea să fie în carantină cu Emily? :) Vedeta a ținut să facă însă o precizare: „Nu așa arată însă zilele noastre de carantină (de obicei stăm în pantaloni de trening și hanorace). Poza asta e făcută la 6 luni după ce ne-am căsătorit, în vara lui 2018”, a scris Ratajkowski pe Instagram.

Vedetele s-au înghesuit să îi comenteze cu „inimioare”: Bella Hadid, Kendall Jenner, Selena Gomez, Hailey Bieber sau The Weeknd și-au arătat... admirația :)

„Cel mai norocos bărbat de pe pământ”, „Cu toții îl urâm pe soțul tău, Emily”, sunt doar o parte din miile de mesaje primite de vedetă.

Cine este însă „misteriosul” soț al lui Emily Ratajkowski? În vârstă de 32 de ani, Sebastian Bear-McClard se mândrește cu cea mai sexy soție de pe Instagram. Acesta are în CV-ul de producător filme că Good Time, Heaven Knows What și Still Life. Are și câteva prezențe că actor în scurtmetraje. Tabloidele au scris că cei doi s-au căsătorit după numai câteva săptămâni de relație, însă se pare că se cunoșteau mai demult, făcând parte din aceleași cercuri de prieteni.

Presa americană scrie că producătorul ar avea o avere de 12 milioane de dolari, aproape dublu față Emily.