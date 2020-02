Eminem a dezvăluit de ce și-a făcut apariția la Oscaruri, la 17 ani de când a fost premiat

Eminem a surprins pe toată lumea la gala Oscar 2020, cântând pe scenă piesa pe care trebuia să o interpreteze la ceremonia din 2003. Rapperul a explicat de ce a lipsit atunci și ce anume l-a determinat să-și facă apariția acum.

Eminem a lipsit de la festivitatea de decernare a premiilor Oscar din 2003, când piesa sa Lose Yourself a câștigat trofeul pentru cea mai bună coloană sonoră de film (8 Mile). Rapperul, azi în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit pentru Variety că în seara galei de acum 17 ani era acasă cu fiica lui, Hailie.

Fiindcă fata trebuia să se trezească devreme pentru a ajunge la școală, Eminem s-a culcat la fel de devreme, fără să-i pese de Oscaruri. Artistul a dezvăluit că nu se aștepta să câștige trofeul și, la vremea respectivă, s-a mirat că a fost nominalizat.

La 17 ani de atunci, Eminem și-a făcut apariția la gala Oscar de la Dolby Theatre, Los Angeles, pentru a cânta piesa pe care ar fi trebuit s-o interpreteze atunci. Vezi AICI cum a fost primit!

„M-am gândit că, dacă nu am avut ocazia să fac asta atunci, poate ar fi cool. Atunci nici nu mă gândeam că voi avea vreo șansă să câștig, dar tocmai interpretasem Lose Yourself la premiile Grammy, cu Roots, câteva săptămâni înainte de Oscaruri, așa că nu credeam că e o idee prea bună. În plus, pe vremea aceea, tânărul din mine nu credea că un show ca acesta mă va înțelege”, s-a confesat Eminem.

Rapperul s-a declarat dezamăgit că a ratat ceremonia din 2003, fiindcă ar fi avut ocazia să primească trofeul din mâinile Barbrei Streisand.

