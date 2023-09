Emisiunile iLike IT, Doctor de bine și Superspeed revin weekend-ul acesta la PRO TV!

Cele mai noi informații din domeniile IT, de sănătate și auto pot fi urmărite în fiecare sâmbătă și duminică în emisiunile iLike IT, Doctor de bine și Superspeed la PRO TV. Noi sezoane din cele trei emisiuni încep weekendul acesta.

Cea mai populară emisiune de tehnologie din România se întoarce sămbătă, de la ora 10:00. Iulia Ionescu și Marian Andrei vor fi cei care le vor oferi telespectatorilor toate știrile și noutățile momentului în materie de gadget-uri, într-un nou sezon iLike IT. „Dăm startul unui nou sezon, cel mai interesant de până acum. Începem cu un reportaj dedicat celor mici, despre artă. Vedem cum este predată arta în 2023, dar și ce soluții digitale sunt puse la îndemâna copiilor pentru a le dezvolta creativitatea. Continuăm cu o demonstrație live, în platoul nostru, a unui regizor talentat care folosește aplicații interesante pentru clipuri video inedite. Lansăm și o rubrică nouă. Începând cu această ediție, vom încerca să vă recomandăm în fiecare săptămână aplicații și servicii pe care le considerăm utile”, declară cei doi co-prezentatori.

Tot sămbătă, de la ora 10:30, cea mai urmărită emisiune auto, Superspeed la PRO TV, se întoarce în casele telespectatorilor. Costin Giurgea, Andrei Știrbu și Andrei Crăciun turează motoarele la maximum într-un nou sezon: „Am împachetat episoadele din toamna aceasta sub hashtag-ul #SuperSpeedPowerTour, pentru că filmările au fost un tur de forță pentru noi. Au fost săptămâni întregi în care am bătut cele mai spectaculoase drumuri din România și în care ne-am bucurat de lumina perfectă fie la răsărit, fie la apus. Acum nu ne rămâne decât să presărăm acest conținut aventuros cu super mașini și cu prezentări elocvente ce răspund coerent și structurat întrebării pe care o primim cel mai des: <Ce mașină să-mi cumpăr?>”, spune Costin Giurgea.

Duminică, de la ora 10:00, telespectatorii vor vedea primul episod din sezonul 5 Doctor de bine. „Ca în fiecare sezon, explicăm pe înțelesul tuturor fenomenele ce au loc în corpul uman. O să ne axăm pe biologie și modul în care contactul cu mediul influențează organismul. O să vorbim foarte mult despre nutriție, un factor decisiv pentru sănătatea generală. Nu în ultimul rând, o să avem medici de renume drept invitați speciali”, declară Mihaela Bilic.

”Facem interviuri cu medici care au realizat o premieră în domeniul lor. Spre exemplu, dr Mugurel Bosînceanu, pe care îl vedeți în prima ediție, face chirurgie toracică uniportală. Iar România devine a doua țară din lume, care reușește această procedură. Ce înseamnă? Chirurgie robotică realizată printr-o singură incizie de doar 4 cm. 95% din intervenții vizează cancerul e plămân, pacientul se externează în 24 de ore, fără durere. De ce e fenomenal? Chirurgia toracică clasică e cea mai dureroasă chirurgie. Vorbim de asemenea cu dr Rareș Nechifor despre cel mai nou tratament împotriva hipertensiunii, care este endovascular. Prin arterele rinichilor, se reglează receptorii, care dau informații creierului să producă hipertensiune. E o informație care i-ar putea interesa pe cei peste 7 milioane de români, care suferă de hipertensiune.”, spune Andreea Groza, co-prezentator și producător Doctor de bine.

Porția săptămânală de informație despre tehnologie și autovehicule este în fiecare sâmbătă de la ora 10:00, la iLike IT și de la 10:30, la Superspeed la PRO TV, iar cele mai utile informații din domeniul medical sunt în fiecare duminică, de la ora 10:00, în emisiunea Doctor de bine, la PRO TV. Emisiunile sunt disponibile, în avans, pe VOYO.