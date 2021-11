Sports Direct a înregistrat un nou record după ce a lansat cea mai scumpă reclamă de Crăciun din istorie.

În noua campanie Go All Out, care a costat nu mai puțin de 6 milioane de lire sterline, apar Emma Raducanu, Jack Grealish, Jordan Pickford, Mason Mount, Declan Rice, Dominic Calvert-Lewin sau Fran Kirby, dar nu numai.

Au apariții scurte și Big Narstie și jucătorul de golf Andrew ‘Beef’ Johnston.

Video-ul le înfățișează pe vedete luând parte la o bătaie cu zăpadă.

Foto: Profimediaimages.ro