Emoții mari pentru Jojo și Paul Ipate. Fiica lor, Zora, merge pentru prima dată la școală

Zora Maria, fiica lui Jojo și a lui Paul Ipate a pășit astăzi pentru prima dată pragul școlii. Fetița a purtat o ținută adecvată vârstei, alegând o combinație clasică de culori: alb și bleumarin.

Jojo i-a fost alături micuței, în prima ei zi de școală. Actrița din CLANUL a postat mai multe imagini de la festivitatea de deschidere a noului an școlar.





„Și uite așa începe o nouă etapă în viața noastră! Cu emoție și bucurie în suflet am fost alături de Zora care azi a avut prima ei zi de școală. Ne simțim norocoși și binecuvântați că am intrat și pe acest nou drum. Emoții mari și frumusețe cât cuprinde în prima zi de școală. Zâmbete luminoase de copii și părinți încântați și multă iubire. Vă dorim mult succes în noul an școlar! Să fie un an ușor și plin de veselie!”, a menționat Jojo pe pagina ei de socializare.

În vârstă de 6 ani, Zora le calcă pe urme părinților săi. Fetița a luat primul ei casting pentru un rol important într-o piesă de teatru. „Începem în curând repetițiile. Abia așteptăm să vă arătăm cum se va descurca mica noastră actriță de la Becoming @catalinagramastudio_becoming pe scenă alături de actori profesioniști!”, a precizat Cătălina Grama Ipate.



Sursă foto: Instagram/ catalinagramajojo

