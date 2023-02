ePlan. Cum a evoluat moda online după pandemie. Legătura cu așa numitul „revenge travel”

Moda online, una din cele mai dezvoltate verticale ale comerțului electronic românesc, este subiectul unei noi ediții a emisiunii ePlan by stirileprotv.ro. Invitatele lui Andrei Radu, CEO & Founder GpeC , sunt Raluca Radu, country manager answer.ro și fondator MTH Digital, și Georgiana Pană, marketing manager answear.ro

Andrei Radu: Raluca, în ce măsură a crescut piața de fashion online în 2022, din perspectiva answear, și cum se vede 2023 în acest context economic ușor dificil?

Raluca Radu, country manager answear.ro: „Pentru noi, 2022 a fost o veste bună, pentru că, după ridicarea restricțiilor, oamenii au ieșit clar mai mult din casă, noi toți am făcut asta, și ce s-a mai întâmplat anul trecut, anul ăsta ne așteptăm să se continue, este faptul că au început din nou să călătorească. Chiar se spune că în 2023 va fi, așa, un trend de călătorii „revenge travel”, un fel de răzbunare pe timpurile pandemiei, și cu această ocazie, fashion-ul a crescut foarte mult în general, a crescut clar rata cumpărăturilor pe zona aceasta de îmbrăcăminte și încălțăminte, și, o dată cu asta, și fashion-ul online a crescut. Se pare că piața fashionului online a crescut anul trecut undeva la 20-25%, în România, iar noi ne-am bucurat de o creștere chiar mai mare, probabil am făcut ceva bine, am avut o creștere de 40%”