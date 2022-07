Este o sportivă profesionistă, dar s-a îmbogățit după ce a pozat în lenjerie intimă. Brazilianca face furori pe internet

Keyla Alves este jucătoare de volei la Osasco, un club din Sao Paulo, și a menționat recent că și-a rotunjit veniturile după ce și-a făcut cont pe platforma OnlyFans.

Câștigă „de 50 de ori mai mult” decât din volei

Imaginile în care apare în lenjerie intimă sau în costum de baie i-au adus sume mai mari decât cele obținute în cariera de sportivă, spune ea. În vârstă de 22 de ani, Key Alves susține că a ajuns să câștige lunar de 50 de ori mai mult decât suma pe care o primește conform contractului cu clubul de volei. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)



„Mă consider o sportivă, un model, un influencer și o femeie de afaceri. Câștig de 50 de ori mai mult din platformele digitale decât din volei. Fotografiile pe care le postez sunt din sesiuni cu fotografi profesioniști, nu există nuditate sau ceva de felul acesta”, a menționat ea într-un interviu pentru publicația Marca.

Key este conștientă de frumusețea corpului ei și, chiar dacă este o sportivă cunoscută în Brazilia, nu s-a rușinat să pozeze în ipostaze provocatoare.

„Când eram mică le-am spus părinților că voi fi cunoscută în întreaga lume. Nu e doar pentru că am o față frumoasă sau că am talent la volei. Sunt carismatică, sunt atentă cu fanii, le dau atenție. Am fost mereu așa. Mereu mi-a plăcut să fac poze, să fiu în centrul atenției. Cred că ăsta e secretul care m-a adus aici”, a mai declarat Key Alves în același interviu.

Sursă foto: Instagram/ key.alvees

Secretul nespus a lui Johnny Depp!