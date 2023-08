Este ultima săptămâna din campania: Luni, tu alegi ce vezi la PRO CINEMA în care se pot câștiga premii!

Telespectatorii PRO CINEMA au ocazia să aleagă ce film văd luni seară, de la 20:30, în ultima săptămână a campaniei. Tot ce trebuie să facă este să scaneze codul QR de pe ecran sau să acceseze platforma procinema.ro/alegefilmul și să voteze unul dintre cele trei filme propuse pentru data de 28 august. Toți cei care optează pentru pelicula cu cele mai multe voturi strânse intră automat în ultima tragere la sorți pentru 1.000 de lei sau 5 abonamente VOYO.

În urma voturilor de săptămâna trecută, telespectatorii PRO CINEMA au urmărit, aseară, Life or Something Like It – O viaţă aproape perfectă. Luni, 28 august, de la 20:30, telespectatorii vor putea vedea unul dintre filmele Stealth – Pericol invizibil, Nomadland – Ținutul nomazilor, A Dark Truth - Adevărul întunecat.

Stealth – Pericol invizibil este un film de acțiune, plin de suspans și adrenalină. Pelicula urmărește aventurile a trei piloți de marină, personaje interpretate de cunoscuții actori Josh Lucas, Jessica Biel și Jamie Foxx, care este câștigătorul a două Premii Oscar. Cei trei camarazi primesc o misiune importantă din partea comandantului lor, aceea de a pilota un nou vehicul aerian de luptă automatizat. Lucrurile iau o întorsătură neașteptată în momentul în care vehiculul este lovit de un fulger, iar programul de inteligență artificială ia decizia de a executa atacuri secrete pe cont propriu.

Telespectatorii care preferă un film de dramă emoționant pot opta pentru Nomadland – Ținutul nomazilor Nomadland – Ținutul nomazilor. Pelicula cinematografică urmărește povestea tristă a unei femei de 60 de ani, care pierde tot ce a agonisit de-a lungul vieții în momentul în care Marea Recesiune are loc. Împinsă de conjuncturi, aceasta pornește într-o călătorie în partea de vest a Americii, devenind un nomad care locuiește într-o camionetă. Protagonista va avea parte de o călătorie spirituală nemaipomenită, în care va învăța lucruri neștiute despre libertate, prietenie și puterea de a merge mai departe.

Un al doilea film de acțiune ce poate fi votat pentru ziua de 28 august este A Dark Truth - Adevărul întunecat, peliculă ce se bucură de o distribuție din care fac parte actorii Andy Garcia, Eva Longoria și Forest Whitaker. Jack, fost agent CIA, este obligat să plece în Ecuador pentru a afla mai multe despre o companie implicată într-un masacru ce a avut loc în America de Sud. Aventura se transformă într-o misiune de salvare a lui Francisco Francis și familia sa, a căror vieți sunt puse în pericol din cauza cunoașterii adevărului despre activitatea companiei.

