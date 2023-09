“Ești cea mai frumoasă româncă din Paris!” Ce a purtat Adelina Pestrițu la un eveniment de la Paris Fashion Week

Adelina Pestrițu știe cum să se facă remarcată, chiar și atunci când are concurență de top. Românca a imprsionat cu ținuta ei elegantă, dar îndrăzneață în același timp, în cadrul unei cine selecte organizată de Farfetch, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

“Am început weekendul în forță. Sunt la Paris și o să petrec alături de Farfetch la o cină specială. Eu bineînțeles că am acceptat invitația lor. Am ales o ținută all black, adaptată pentru stilul parizian. Este foarte fină, îmi place mult”, le-a spus Adelina Pestritu fanelor sale de pe Instagram.

Influencerița a optat pentru o rochie mini, tip sacou, cu un guler decorat cu paiete. Adelina și-a completat look-ul cu o cravată, un clutch și o pereche de stiletto cu toc imposibil de lung și subțire. Însăși Adelina a recunoscut că pantofii sunt un pic incomozi.

Sursa foto: Instagram



Fanele au fost încântate de look-ul ei parizian și i-au făcut o mulțime de complimente.

“Ești cea mai frumoasă româncă din Paris în acest moment! Mă bucur să avem o astfel de femeie, impecabilă la evenimentele din afara României!”

“Ești absolut superbă! Ador ținuta!”

“Ești superbă! Orice ținută porți tu îi dai valoare... ai stil!”, i-au scris fanele.

A doua zi, Adelina a transformat străzile din Paris într-un podium personal, pozând într-o spectaculoasă salopetă roșie.