Ethan Suplee a renunțat la diete și a făcut „pătrățele”. „Sunt la apogeul meu absolut”

Ani la rând i-a fost rușine să-și dea jos tricoul și a făcut carieră în cinematografie în roluri „cu greutate”. Ethan Suplee a început anul 2021 cu unul dintre cele mai mari visuri ale sale împlinite: acela de a avea „pătrățele” în abdomen.

Timp de peste 20 de ani, Ethan Suplee a slăbit și a pus pe el sute de kilograme. Din cauza dietelor variate și a regimului de viață dezordonat, corpul lui a avut de suferit și a fost martorul unor transformări spectaculoase de aspect.

Citește și

La 24 de ani cântărea peste 226 de kilograme, dar asta nu l-a împiedicat să joace în Remember the Titans (2000), alături de Denzel Washington. Au urmat roluri în The Butterfly Effect (2004) și Lupul de pe Wall Street (2013), în care a afișat noi transformări.

La începutul anului trecut și-a propus să ajungă la un procent de cel mult 10% grăsime din masa totală și a reușit mai mult decât atât.

La începutul anului 2021, Suplee a dezvăluit că și-a atins încă un obiectiv, acela de a avea „pătrățele” în abdomen.

„Sunt la apogeul meu absolut. Mi-am petrecut 35-40 de ani fără a-mi da jos tricoul în public”, a dezvăluit actorul, citat de Men’s Health.

Ethan Suplee și-a dezvăluit abdomenul pe Instagram, dezvăluind totodată că a reușit să fie mulțumit de felul în care arată.

„Anul trecut mi-am setat un obiectiv, acela de a avea un abdomen vizibil. În acest an vreau să ajung să am mușchi oblici vizibili. Va fi un an minunat de greu”, a glumit actorul.

Actorul de 44 de ani a dezvăluit că în ultimii 20 de ani a încercat toate dietele posibile pentru a da jos kilogramele în plus, însă scopul lui nu a fost niciodată mai mare decât acesta. Antrenorul său de fitness i-a deschis ochii și l-a învățat să folosească sportul și mișcarea fizică în atingerea țelurilor sale.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: BEST OF Întrebarea mesei rotunde, cu Alex Daragiu