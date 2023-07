Eugenia Ursu, menajera devenită scriitoare de succes: "Dupa multi ani de suferință si remușcări, am gasit curajul"

"Eu vă sunt un mare exemplu că se poate", afirmă Eugenia Ursu în cadrul poveștii pe care și-o spune pentru revista Renașterea , poveste care trasează drumul ei "de la servitoare, la autoare."

Eugenia Ursu este originară din Basarabia, mai precis din Cimișlia/Lipoveni și este mutată în Italia inițial pentru un an, în 1998, mai apoi până astăzi.

Pentru Renașterea, Eugenia povestește:

"Am parcat viața aici in Italia și am încercat să mă adaptez.Multe lacrimi au spălat fața mea și orice rid care a apărut pe parcurs, este un semn de putere. Orice fir de păr cărunt este un gest de frumusețe și amintiri cu experiențe.

"După 24 de ani de trăiri , am ajuns să mă simt acasă oriunde merg, pentru că merg cu sufletul."

"Am început cu alegeri greșite chiar de la vârsta de 16 ani, când aleg să închei cu școala (chiar dacă eram tare deșteaptă) , dorindu-mi sa muncesc si sa castig banii mei. Dupa multi ani de suferinta si remuscari avute pe tot parcursul vietii, am gasit curajul si determinarea sa scriu o carte ce vobeste despre fructul unei desteptari, al unei renasteri, al regasirii de sine ! Ori de câte ori faceam munca de servitoare și scurgeam cârpa în căldarea cu zoi, era un geamăt...cine sunt, ce fac aici?"

"Am rătăcit ani buni în aceste trăiri. Nopți nedormite si treziri în lacrimi. Alegeri care nu îmi mai aparțineau, ci deveneau doar niște impuneri ale circumstanțelor. (...)Anume acea meserie de menajeră, m-a ajutat să-mi achit ani de școală."

Astăzi, Eugenia nu mai lucrează ca menajeră, ci ca terapeut chiropractician la Roma, în urma unor cursuri efectuate. Prima ei carte se numește "Femeia trezită sub efectul încrederii" (o viață oare este de ajuns? și lucrează a alte două volume - o continuare pentru prima și unul de poezii. Are 47 de ani, fiul ei urmează să împlinească 22 de ani în curând - vârsta la care s-a mutat ea în Italia, iar viața i se schimbă în bine pe zi de trece.

