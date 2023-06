Examen Bacalaureat | Ce note au luat la Bac vedetele noastre: Theo Rose, Selly, Dorian Popa și alții

Absolvenții de liceu sunt în febra examenului de Bacalaureat 2023, care a început luni cu proba scrisă la Limba și literatura română. Unii dintre idolii lor de azi au promovat și ei Bacul, însă poate nu cu cele mai bune note posibile. Iată cum s-au descurcat la Bacalaureat vedetele noastre!

Jador este unul dintre artiștii de la noi care și-au surprins admiratorii cu dezvăluirile legate de performanțele școlare. După ce a mărturisit că a fost olimpic la matematică, în liceu, Jador a adăugat că a luat media 7,24 la Bacalaureat .

„Eu vin dintr-un mediu în care nimeni nu avea treabă cu facultatea. Totul era sub nivelul mării, în satul ăla. Eu am fost cel mai rău privit copil dintre toți și am luat Bacul”, a spus Jador într-un vlog realizat de Selly.

Ce notă a luat Theo Rose la Bac

Theo Rose a absolvit Liceul „Dinu Lipatti” din București, datorită pasiunii pentru muzică. În 2015, când a terminat liceul era deja cunoscută ca o artistă cu mare potențial.

Dacă examenul de Bac ar fi avut doar probe muzicale, probabil că ar fi fost perfect pentru Theo Rose. La finalul examenului, cântăreața a avut media 7,45, care nu a împiedicat-o să urce în carieră, să ajungă în juriu la Vocea României și în distribuția serialului Clanul .

Monica Bîrlădeanu, care va juca în serialul Groapa, a dezvăluit că la Bac a obținut media 9,18. Ceva mai bine s-a descurcar Dana Rogoz, colega ei din serial, care a reușit o medie de 9,79. În iulie 2004, actrița s-a înscris la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, după care a dat admitere la UNATC.

Ce note a obținut Andra la Bacalaureat

Andra a urmat cursurile Colegiului Economic „A.D. Xenopol” din București și a absolvit în 2005. La vremea respectivă, artista a susținut examene la Limba și Literatura română, Limba engleză și Geografie, probe unde a fost notată cu 10, 10 și 7,7. Media examenului de Bac a fost 9,07.

5 vedete care au impresionat cu nota de la Bac

În ciuda succesului uriaș pe care îl au azi, unele vedete de la noi au produs un șoc în momentul în care și-au făcut publice notele de la Bac. Poate că mulți nu s-ar fi așteptat, dar Dorian Popa a obținut o medie impresionantă: 9,83.

El a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța, în 2008, iar la Bac a luat 9,60 la proba scrisă de la Limba română, 10 la proba orală de la Română, 9,40 la Matematică, 10 la Biologie și 10 la Educație Fizică.

Anda Adam, care s-a căsătorit recent cu un bărbat care i-a preluat numele , a obținut media 9,66 la Bac. Cântăreața a absolvit Liceul „George Călinescu” din București.

Mihai Trăistariu a fost aproape de perfecțiune la Bacalaureat, însă a trebuit să se mulțumească și cu media 9,88.

Alexandra Stan a absolvit Liceul Teoretic „Traian” din Constanța, iar la Bac a avut o medie de 9,13.

Bianca Drăgușanu s-a lăudat cu diploma ei de Bacalaureat și cu media 8,95.

Ce au făcut la Bac Selly, Gami și Antonio Pican

Noua generație de artiști și influenceri nu s-a lăsat pe tânjală și a făcut bine la examenul de Bacalaureat. Cel puțin Selly, Gami și Antonio Pican s-au decurcat binișor spre excelent.

Selly (Andrei Șelaru) a absolvit Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, în 2020. La Bacalaureat s-a ales cu media 9,60, după ce a obținut 9,50 la Română, 9,60 la Matematică și 9,70 la Biologie.

Gami, colegul din trupa 5Gang, a fost notat cu 10 la Logică, cu 8,85 la Română și cu 9,65 la Istorie. Media rezultată a fost 9,50.

Antonio Pican a luat 8,25 la Română, 7,60 la Matematică și 9,75 la Geografie. După afișarea notelor, el a decis să depună contestație tocmai la Geografie, unde avea cea mai mare notă.

Ce vedete au picat examenul de Bacalaureat

Nu toate vedetele de la noi au luat Bacul din prima. Adelina Pestrițu, spre exemplu, a trebuit să încerce din nou, după ce a fost notată cu 3,60 la Limba română.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,60. Nu se pune problema că nu am învăţat. S-a întâmplat însă că am confundat subiectele şi, în loc să scriu despre Ion, am scris despre Moromeţii”, a dezvăluit Adelina, care a absolvit Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel, în anul 2006.

Tenorul Costel Busuioc a fost notat cu 1,20 la Limba şi Literatura română, cu 4,30 la Istorie şi 5,10 la Geografie. A renunțat la Bac după ce a picat și în sesiunea din toamnă.

Artistul Andrei Bănuță, care va juca în serialul Groapa, a picat examenul de Bac după un dezamăgitor 4 la Istorie. Cu 8,90 la Limba română și 9 la Geografie, Bănuță ar fi avut o medie frumușică dacă făcea mai bine la Istorie.

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea iunie - iulie

26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;

4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor;

7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Vezi și VIDEO: