Excentricul Dan Bilzerian a pierdut 1 milion de dolari în 40 de secunde. Mai are 198 de milioane

Celebrul jucător de poker Dan Bilzerian a vrut să dea lovitura duminică seara, pariind o sumă colosală pe luptătorul său favorit. A pierdut tot.

Dan Bilzerian a mizat 1 milion de dolari pe Donald „Cowboy” Cerrone, un luptător UFC care pentru mulți era favorit în fața lui Conor McGregor. Irlandezul, revenit în ring după o pauză de 15 luni, a bifat o victorie prin KO tehnic în doar 40 de secunde.

Înainte de partidă, Dan Bilzerian a postat pe rețelele sociale imagini cu teancurile de bani pe care le-a pus în joc înainte de partidă.

„În regulă, Cowboy. Nu-i nici o presiune. Te descurci”, a spus Bilzerian într-un filmuleț publicat pe Twitter.

