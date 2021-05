EXCLUSIV - Bear Grylls:  "Trebuia să mor de multe ori! Dar nu vreau să ajung la o vârstă înaintată într-o stare perfectă"

Este unul dintre cei mai cunoscuți exploratori contemporani, poate mânca cea mai ciudată insectă cum consumă altcineva un burger, face față animalelor sălbatice, locurilor extreme și condițiilor meteo vitrege, iar de multe ori trăiește viața la limită – și filmează asta.

Este vorba de Bear Grylls, celebrul expert în supraviețuire care a acceptat în exclusivitate să acorde un interviu pentru protv.ro. Relaxat, deschis și chiar emoționat pe alocuri – la anumite întrebări, Bear Grylls a arătat omul din spatele faimosului explorator considerat de mulți cu puteri supraomenești.

În plus, a vobit cu entuziasm despre al doilea sezon de pe National Geographic din VEDETE ÎN SĂLBĂTICIE CU BEAR GRYLLS, difuzat pe National Geographic România începând cu 12 mai, de la ora 20:00.

Viața în sălbăticie reprezintă pentru tine ieșirea din zona ta de confort sau sălbăticia este zona ta de confort?

Eu cred că sălbăticia îmi e familiară, dar nu pot spune că mă simt în siguranță acolo. Nu îmi plac zonele de confort, cred că sunt locurile în care oamenii, dacă rămân, stagnează în viață. Dacă cineva face doar ce îi e familiar, decade. Cred că noi, ca oameni, suntem predefiniți să împingem limitele și să ne descurcăm cu lucruri care nu sunt tocmai confortabile.

Eu o numesc mereu groapa de confort, nu zona de confort, pentru că e cazul să ieși din ea. Într-o zonă sălbatică, e imposibil să devii prea confortabil, dacă nu mai ești atent și focusat, o să ai probleme. Trebuie să fii inteligent, să respecți sălbăticia. Iubesc motto-ul “a fi confortabil cu incertitudinea.” Trebuie să devii confortabil cu schimbarea și cu provocările și schimbările când faci ce facem noi ca echipă, trebuie să dezvolți acest muschi.





De curând ai avut spatele fracturat serios. Cum ai găsit curajul să pleci în expediții după o problemă atât de mare?

(răde) Cred că fiecare are problemele personale cu care se confruntă și pe care trebuie să le învingă. Mi-a plăcut mereu acea vorbă de duh care spune “nu vreau să ajung la o vârstă înaintată într-un corp perfect pus la păstrare.” Ce risipă. Vreau să ajung la o vârstă înaintată strigând “iuhuuuu, ce călătorie a fost”, să am un corp cu semne care să arate că am trăit. Eu cred că astfel de probleme pot să fie semnul unei vieți trăite cu adevărat. Sincer, ar trebui să fiu mai rău. Da, mă dor lucruri, dar dacă iei în calcul viața mea, eu mă consider norocos. Sunt foarte recunoscător că sunt în viață, ar fi trebuit să mor de multe ori, așa că sunt foarte recunoscător pentru viață. Și privesc lucrurile în acest mod. Îmi amintesc mereu să fac constant sport, să rămân în formă și să nu ma complac niciodată într-o situație stagnantă.

Ce faci când mergi în sălbăticie cu o vedetă cu care nu te înțelegi bine?

(râde n. r) Cred că sunt norocos. Asta nu s-a întâmplat. Toți cei care vin sunt deschiși și foarte entuziasmați, sunt fericiți să petreacă timp cu mine în sălbăticie și eu consider la fel. Sunt norocos să petrec timp cu ei. În 99 la sută din timp e o întâlnire a unor suflete însetate de aventură.

Chiar dacă venim din medii diferite, din țări diferite, suntem oameni care au acest tip de suflet, dornic de aventură, deschis să facă față eșecului și dificultăților și capabili să accepte situația prezentă în care se află. Acest tip de atitudine i-a ajutat pe acești oameni în profesia lor și m-a ajutat pe mine în sălbăticie. Nu îmi amintesc de nicio ocazie în care să nu spun la final „ce om grozav.” Mereu e un privilegiu! Asta chiar dacă nimeni nu e perfect, nici eu nu sunt perfect!





În noua ta serie folosești o expresie promovată și de Isaac Newton, “Cu toții creștem pe umerii giganților”. Cine a fost gigantul tău? Pe umerii cui ai devenit tu Bear Grylls?

Wow, ce întrebare frumoasă! (se emoționează n.r) Mulți giganți! Cred însă că tatăl meu, care s-a dus, a fost în mod clar unul dintre ACEI giganți, a fost militar în Marină, a iubit escalada pe munte, viața petrecută în aer liber, marea. M-a familiarizat cu aceste lucruri când creșteam și, din nefericire, a murit când încă eram destul de tânăr. Mă uit în spate acum și realizez că el mi-a zis lucrurile care chiar contează. Nu e despre a încerca să fii mereu cel mai bun, nu e despre a cuceri ceva, e mereu despre a avea curajul să mergi după lucrurile pe care chiar ți le dorești în viață și despre a valoriza prieteniile mai mult decât lucrurile. E despre a știi să te descurci cu eșecul și despre a cunoaște puterea rezilienței.

El a trăit după aceste principii. Eu cred că el a fost un gigant, cred că mulți dintre operatorii noștri din show sunt giganți, sunt acei eroi care muncesc incredibil de mult, poartă, și la propriu și la figurat, greutăți mari. Și nu au parte de nicio glorie, în afară de mulțumirea unei munci bine făcute. Și ei sunt giganți în viața mea. Familia mea mai e formată din giganți și m-au ajutat prin atât de multe lucruri. Și toți membrii echipei mele.

Ce vrei să dovedești prin emisiunile tale, care e mesajul principal?

Cred că unul dintre mesajele principale e că lumea e incredibilă și trebuie să avem grijă de ea. Mereu spun că show-urile mele se bazează pe trei piloni: unu, este mesajul ecologist, conform căruia lumea e fragilă, dar incredibilă. Sau mai bine zis incredibilă, dar fragilă! Al doilea pilon e mesajul că aventura aduce oamenii împreună, îi apropie. În plus, aventura te călește, te face mai puternic și mai rezistent în fața provocărilor vieții. Al treilea pilon e intenția de a arăta oamenii cunoscuți, superstaruri practic, așa cum sunt ei de fapt, cu tot cu vulnerabilități, dincolo de strălucirea aferentă activității lor.





Crezi că pandemia i-a adus pe oameni mai aproape de natură?

Cred că pandemia ne-a amintit tuturor ceea ce e cu adevărat important în viață. Ne-a arătat ce contează la nivel de relații, ne-a demonstrat că nu e cazul să fii mereu ocupat. Ne-a demonstrat că într-adevăr valoroase în viața noastră nu sunt lucrurile, de fapt. Ne-a arătat că lumea e extraodinar de frumoasă, dar fragilă. După greutăți însă vine mereu ceva bun.

Pandemia a fost o încercare pentru mulți oameni, multe furtuni sunt dificile când treci prin ele, dar la finalul lor, cerul e limpede și îți dai seama că, “wow, nu am observant asta niciodată”. Mie pandemia mi-a amintit ce frumoasă e lumea, cu mai puține avioane în ceruri, cu oameni care o iau mai încet și apreciază lucrurile simple, iubesc natura și se apreciază mai mult unii pe alții. A fost incredibil să văd oameni care își doreau să meargă în locuri sălbatice, în natură. De multe ori suntem prea ocupați să urmărim succesul, când , de fapt, avem la îndemână ce e cu adevărat important. Pentru ce facem asta, de fapt?





În cel de-al doilea sezon pe National Geographic, celebrul expert în supraviețuire, Bear Grylls, se întoarce în sălbăticie, alături de câteva dintre cele mai îndrăgite vedete de la Hollywood pentru noi aventuri extreme în seria de succes VEDETE ÎN SĂLBĂTICIE CU BEAR GRYLLS, din 12 mai, de la ora 20:00.

În fiecare săptămână, o nouă vedetă va părăsi luxul de acasă pentru a se aventura în unele dintre cele mai periculoase habitate ale lumii, pentru a-și înfrunta teama, a-și testa limitele și, uneori, a se iniția în delicatesele nu tocmai gustoase ale naturii. Alături de invitații săi din acest sezon, Grylls pornește într-o călătorie prin întreaga lume, din deșerturile din Utah la Munții Dolomiți din Italia până la Munții Sierra Nevada din California pentru o nouă serie de aventuri epice, radicale.

FOTO: NATIONAL GEOGRAPHIC