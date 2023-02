EXCLUSIV: Daniel Jones, de la New York Times, despre Modern Love, cea mai cunoscută rubrică de dragoste din lume

Modern Love, adică Dragostea modernă, este o rubrică săptămânală din ziarul New York Times despre dragoste, despre relații, despre suferința și vindecarea ce apar într-un cuplu, despre sentimente, trădări și revelații.

Creată în 2004, rubrica are acum succes la nivel internațional și a evoluat într-o carte, într-un podcast și o emisiune de televiziune difuzată în SUA. Inițiatorul acesteia, jurnalistul Daniel Jones, a participat în toamna lui 2022 la Festivalul Unfinished , organizat la București, festival ce își dorește construirea unei comunități care schimbă lumea întreagă, cu fiecare intenție și emoție transformate în acțiune. În exclusivitate, Daniel Jones a povestit pentru protv.ro despre rubrica Modern Love, pe care o descrie ca fiind “plină cu cele mai personale povești ale oamenilor, adesea cu cea mai importantă poveste din viața lor.”





Care este scopul rubricii Modern Love?

Rubrica își dorește să spună povești care să creeze unitate și o comunitate. Există un real confort în a auzi pe cineva vorbind sincer despre propriile lupte în relații și văzându-te în luptele lor. Există un real confort în a ști că suntem toți la fel, că toți simțim durere, avem dorințe, avem provocări.

Și de ce crezi că editorul tău nu a crezut în rubrică de la început?

Șeful meu, la acea vreme, a crezut că ar putea dura pe piață doar câțiva ani rubrica, pentru că este greu să păstrezi aceste lucruri mereu de actualitate. Am găsit însă moduri diferite de a spune această poveste Modern Love. Nu există sfârșit în ceea ce trăiesc oamenii și în ceea ce învață din asta. Sunt însă incredibil de surprins că Modern Love a devenit podcast în urmă cu șapte ani, are șase sau șapte mii de ascultători pe episod. Versiuni internaționale ale emisiunii de televiziune apar în India, versiuni originale în Japonia, Țările de Jos, este ca o experiență extracorporală să vezi că se întâmplă așa ceva.

Ai putea să-mi găsești câteva cuvinte care definesc Iubirea Modernă/ Modern Love?

Aș putea să spun ce caut eu într-un eseu: un fel de combinație de vulnerabilitate, inteligență și atitudine umilă. Ideea e să fii capabil să iei experiențele tale și să faci ceva din ele, nu doar să scrii despre asta sau să dai vina pe alții. Este un act de curaj să spui o poveste pentru care îți asumi să fii judecat, să fii văzut și simțit așa cum ești tu.

Care este diferența dintre Modern Love în 2004 și Modern Love în 2022?

Atât de multe diferențe sunt aici! Adică, aplicațiile de întâlniri nu existau nici măcar în 2004, rețelele sociale abia dacă existau în 2004, căsătoria gay nu era legală în 2004, nici măcar nu vorbeam despre drepturile transgender în 2004, așa că au existat tot felul de schimbări. De-a lungul anilor, am încercat să reprezint în rubrică modurile în care oamenii se întâlnesc în și prin iubire. Modern Love este despre felul în care oamenii se îndrăgostesc și despre modurile în care încearcă să mențină dragostea vie.

Când cauți pe Google "Modern Love", una dintre cele mai mari întrebări este „sunt adevărate poveștile din această rubrică?” De ce crezi că apare această întrebare?

Într-adevăr? Cred că sunt povești cu adevărat extraordinare care implică coincidențe și care uneori sunt greu de crezut. Eu am citit sau cel puțin am parcurs pe diagonală 150. 000 de astfel de povești și aproape niciodată nu am dat peste vreuna în care să spun că bine, asta nu s-a întâmplat. Trebuie să fiu sceptic ca jurnalist și trebuie să-mi fac munca pentru a mă asigura că se publică povești adevărate, dar nu mai sunt surprins de nimic...





Există vreo poveste care a rămas cu tine de-a lungul timpului?

Da, dar este puțin diferit pentru mine, pentru că ceea ce îmi rămâne este experiența de a lucra cu persoana respectivă. Dar un eseu care a influențat cu adevărat lumea și care rămâne cu mine se numește: “Poate vrei să te căsătorești cu soțul meu”. A fost scrisă de o autoare de cărți pentru copii care a murit de cancer ovarian, avea 50 de ani cred, avea copii și a scris un eseu în care își cam vindea soțul, îl prezenta și povestea despre calitățile lui, dorindu-și ca el să.își găsească dragostea după ce ea urma să moară. Povestea a fost scrisă ca o surpriză, a trebuit să o publicăm foarte repede. Când lucram cu ea la telefon, trebuia să stea la telefon cu agentul ei literar pentru că rămânea fără suflare și nu își putea duce la capăt un gând, iar agentul ei literar trebuia să intervină și să-mi spună ce voia. Când povestea a apărut, ea deja nu mai era conștientă. A fost o poveste despre dragoste și generozitate. Generozitatea de a nu se gândi la ea însăși, de a se gândi la soțul ei, de a-l alibera de vinovăția de a merge mai departe, dacă asta voia să facă după moartea ei: “Ai 50 de ani, ieși în lume și găsește pe altcineva.”





Ce ai vrea să știm despre ce înseamnă dragostea modernă, în general dragostea modernă, nu doar rubrica Modern Love?

Avem atâția ani grei în spate, pandemie, război, sunt atât de multe în mintea oamenilor și cred că este atât de ușor pentru noi să nu ne cunoaștem și să ne urâm și să urâm imigranții și cred că asta trebuie depășit. Și asta poate să fie depășit doar prin cunoașterea oamenilor și înțelegerea că avem în comun această umanitate. Cred că este mai important acum decât oricând să vedem această umanitate din noi toți. Dacă vrem să trăim o viață mai bună, cred că trebuie să ne cunoaștem noi pe noi înșine și noi între noi. Despre asta e vorba pentru mine în astfel de povești: să ne cunoaștem noi, în toată vulnerabilitatea noastră.

Vezi și video - Adi Sînă și Anca Serea, surprinși de imaginile de la nuntă:

FOTO: UNFINISHED FESTIVAL