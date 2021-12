Explicația lui Leonardo DiCaprio pentru cei care nu au înțeles fimul Don’t Look Up

Cel mai nou film cu Leonardo DiCaprio, “Don’t Look Up”, a stârnit o mulțime de discuții controversate pe internet. Unii îl cataloghează drept genial, alții îl consideră mediocru. Sunt și mulți care nu înțeleg toate aluziile și ironiile la adresa societății în care trăim. Pentru a face un pic lumină în ceea ce privește semnificația filmului, Leonardo DiCaprio a încercat să le explice fanilor despre ce este, de fapt, “Don’t Look Up”.

“Dacă ar fi să descriu pe scurt ce înseamnă Don’t Look Up, aș spune că este o analogie a culturii moderne actuale și a neputinței noastre de a asculta și a înțelege adevărul științific. Adesea, în cariera mea, am căutat un film care să aibă un mesaj legat de mediul înconjurător. Dar, cum se întâmplă cu multitudinea de știri despre schimbările climatice, mulți oameni nu vor să audă de asta. Să faci un film despre acest subiect este și mai dificil, iar Adam (n.r. Adam McKay, regizorul filmului), care își exprimă vehement părerea despre criza climatică, a vrut să facă un film care să aducă o doză de umor negru într-o situație îngrijorătoare.

Lucrul cu adevărat genial pe care Adam l-a făcut aici a fost să folosească analogia unei comete uriașe care se îndreaptă spre Pământ și cum ar reacționa rasa umană la nivel potitic, științific, ce am face în legătură cu asta".

DiCaprio a adus ca exemplu avertismentele oamenilor de știință, care adesea nu sunt luate în serios

"Observăm acum lucrurile despre care oamenii de știință ne-au vorbit în urmă cu câteva decenii - se întâmplă exact când aceștia au preconizat! Mi-aduc aminte că am vorbit cu oameni de știință care avertizau că vor fi incendii de mari proporții care se vor răspândi în întreaga lume… și iată că am ajuns să trăim clipele alea. Nu e vorba neapărat că nu ascultam, dar că nu trecem la acțiune”, a mai spus DiCaprio.