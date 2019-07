Fang Shuang, chinezul de la Românii au talent, va fi tată. Cine e soția lui

Fang Shuang, pe care l-ați văzut la Românii au talent în 2017 interpretând melodia „Copacul”, s-a căsătorit cu o româncă.

El e chinez, dar s-a stabilit în România. Ea e româncă, dar se stabilise în China. A convins-o cu greu că au un viitor comun în țara lui Dracula, iar acum așteaptă un copil. Fang Shuang și Maria s-au logodit la jumătatea acestei luni.

Cei doi așteaptă un copil, iar la anul vor face nuntă în România, o ceremonie cu specific chinezesc. Fang Shuang a dezvăluit pentru PROTV.RO câteva detalii legate de noua lui viață.

Cum e să fii căsătorit?

„Eu și Maria am ajuns la un acord, să fim căsătoriți sau să nu fim căsătoriți nu ne mărește sau micșorează dragostea pe care o avem unul pentru celălalt. Într-adevăr, în ziua cununiei civile m-am simțit mai chill și mai sweet. Mai mult, am simțit și o oarecare stabilitate și siguranță.”

V-ați cununat civil. Când e nunta și cum va fi?

„Nu am făcut nunta încă, am plănuit să o facem la anul, Maria fiind gravidă acum. Deocamdată am făcut doar cununia civilă, unde am chemat prieteni, colegi apropiați și, desigur, familiile noastre. Despre nuntă am discutat și am decis că va fi mai mult pe stil tradițional chinezesc (din dorința soției).”

Cum a început relația voastră?

„Ea a fost stabilită în China până de curând, cu munca. Venise înapoi în România doar pentru a-și înnoi viza. După ce ne-am cunoscut mai bine și am început să prindem sentimente unul față de celălalt, a acceptat (cu greu la început) să rămână în țară. O apreciez pentru răbdarea de care dă dovadă cu mine, e o persoană foarte inteligentă, dar care și-a păstrat și partea copilăroasă. Doi colegi de-ai mei care au văzut-o mi-au zis aceeași părere: o finuță.”

Mergeți în clasica lună de miere sau aveți alte planuri?

„Cu siguranță vom merge, încă nu ne-am hotărât unde, dar va fi într-o țară asiatică (posibil Thailanda).”

Fang Shuang cântă Copacul la Românii au talent, sezonul 7

A propos de copaci (Copacul - Aurelian Andreescu). Ai plantat vreunul în România sau în China?

„Iubesc natura și îi cunosc importanța. În România nu am avut încă ocazia de a planta vreun copac, dar îmi aduc aminte că în China, când eram elev, la școală am plantat câțiva, ca activitate extrașcolară.”

În plan muzical cum stă treaba? Cu cine și pe unde mai cânți?

„Sunt solist angajat la Opera Comică pentru Copii, colaborez cu Teatrul Metropolis București, Asociația Opera Rara, Asociația Home of Strings. Și, din când în când, mai particip la evenimente private. Adevărul e că în domeniul acesta nu e ușor să te îmbogățești, însă eu consider că e o binecuvântare atunci când faci ceea ce îți place.”

Fotografii: Colecție personală Fang Shuang/PRO TV