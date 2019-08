”Femeia ca o pradă”, o anchetă de Elena Lasconi, din 2 septembrie, la Știrile PRO TV

În România, la fiecare 30 de secunde, o femeie este bătută, iar pentru mai bine de 60% dintre români acest lucru nu este ieșit din comun.

Pare o normalitate. Începând de luni, 2 septembrie, Elena Lasconi prezintă, în cadrul Știrilor PRO TV, o serie de reportaje despre violența domestică.

”Toată lumea crede că violența domestică se întâmplă doar la țară, undeva prin Moldova, însă e prezentă în egală măsură și la oraș, în familiile educate. Vorbim despre profesoara care îți învață copilul, despre un avocat sau judecător femeie, despre politicieni… Nu mai vorbesc de faptul că victimele violenței domestice sunt blamate de funcționarii din sistem: judecători, polițiști, asistenți sociali, etc. Am întâlnit sute de victime, am fost la grupuri de terapie și pot să vă spun că abia am reușit să înteleg ce înseamnă cu adevărat violența domestică. Cred că este cea mai cutremurătoare campanie pe care am realizat-o până acum.”, a declarat Elena Lasconi despre această campanie, pe care telespectatorii o vor putea vedea la Știrile PRO TV de la ora 17:00.

În primele luni ale acestui an au fost raportate aproape 17.000 de cazuri de violență domestică la nivel național: 9.000 în mediul urban și 8.000 în mediul rural. În seria de reportaje ”Femeia ca o pradă”, Elena Lasconi va arată poveștile impresionante ale unor femei care au trăit ani de zile în teroare. Asistente medicale, psihologi, profesori, asistenți sociali, cântărețe și scriitoare au fost victimele violenței domestice.

”Sunt multe povești dureroase pe care o să le vedeți în această campanie, însă e important să conștientizăm ce înseamnă cu adevărat violența domestică, pentru că poate avea repercusiuni asupra fiecăruia dintre noi, chiar dacă în acest moment în familia noastră e armonie. Sunt nu mai puțin de șapte forme de violență domestică la care nici nu ne-am gândit. Abuzul poate fi verbal, economic, psihologic, spiritual, sexual și social. O să vedeți ce înseamnă fiecare în parte, însă mai mult mi-aș dori ca victimele să înțeleagă că pot primi ajutor chiar și în acest sistem imperfect. Noi să nu uităm să ne privim în oglindă și să ne întrebăm de ce suntem mai deranjați de bormașina vecinului decât de strigătele disperate ale unei femei bătute.”, a spus Elena Lasconi.