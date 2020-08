Femeia care refuză să îmbătrânească. Are corp de adolescentă și se îmbracă în haine extrem de provocatoare

Caprice Bourret se relaxează în Ibiza, iar paparazzi nu au ratat oportunitatea de a o fotografia pe vedetă.

La 48 de ani, Caprice reușește să demonstreze că vârsta reprezintă doar un număr. Originară din Statele Unite, aceasta locuiește în Londra, acolo unde și-a întemeiat o familie.

Îmbrăcată într-un costum de baie albastru, format din două piese, Caprice a făcut senzație la piscină, ținând cont de faptul ca femeia arată senzațional, fiind posesoarea unei siluete de invidiat pentru vârsta ei.

De curând, Caprice a dezvăluit că soțul și cei doi băieți de șase ani au fost infectați cu noul coronavirus, ea fiind singura care a scăpat.

”Ne-am testat toți, așa am descoperit că familia mea a fost infectată, cu excepția mea. Soțul meu și-a pierdut gustul și mirosul, unul dintre băieți a avut temperatură foarte mare, iar celuilalt îi ardeau ochii. Acum sunt toți bine, s-au recuperat”, a explicat vedeta.

