Festivalul DISKOteka 2023 | Artiștii internaționali, așteptați cu slăninuță și pălincă la Iași

Mai sunt doar câteva ore până la cea de-a treia ediţie a celui mai mare festival retro din Europa, DISKOteka Festival 2023. După succesul nebun din 2019, din Timişoara, şi din 2022, din Craiova, unde s-au strâns în total peste 100.000 de oameni, anul acesta orașul-gazdă este Iași (9-10 septembrie).

Mare parte dintre membrii staff-ului sunt deja în orașul celor șapte coline, pentru a se asigura că totul este pregătit la marea scenă amplasată la Kilometrul 0, pe platoul de lângă istoricul Palat al Culturii, la Parc Palas Mall. Biletele de la categoria 1 sunt aproape SOLD OUT, dar s-au pus deja în vânzare tichetele de acces şi la mall, şi lângă scenă. Detalii despre preţuri AICI.

Cine cântă la DISKOteka 2023

Weekendul acesta cei mai în vogă artişti ai anilor ’80-’90 vor interpreta melodii celebre, precum „Lambada” (Kaoma), „Girl You Know It’s True” (Fab Morvan aka Milli Vanilli), „Celebration” (S.T.S.B. fka Fun Factory), „Agadou” (Saragossa), „The Power” (Snap!), „Think About The Way” (Ice MC), „Marina” (Francesco Napoli), „Stay Anather Day” (East 17) şi „Buona Sera Ciao Ciao” (Mauro).

SNAP!, răsfăț cu şampanie ediţie limitată

Organizatorul festivalului, Marius Gavrilă (DJ Conte), a vorbit despre cele mai interesante pretenții ale artiștilor din programul ediției de anul acesta: „Da, au pretenții dintre cele mai neașteptate, unele foarte mari, dar și oferă totul pe scenă. Snap a vrut neapărat o șampanie ediție limitată pe care nu am mai găsit-o și a trebui să merg după ea până în vamă la bulgari”.

„După ediția de anul trecut a festivalului, când i-am dat să guste lui ICE MC niște palincă tradițională de la noi, i-a plăcut atât de mult încât a rămas să îi trimit mereu băutura noastră, din Maramureș. Îi trimit de două ori pe an și palincă, și slănină. După ce a gustat palinca noastră a făcut cel mai mare show, nu mi-a venit să cred, chiar dacă anul trecut a trebuit să cânte după Luis Fonsi și a lui «Despacito». Şi cu Sandra, pe care am adus-o să cânte în România chiar din 2006, am avut o prietenie asemănătoare: îi trimiteam zacuscă frecvent”, a mai povestit Marius Gavrilă.

DISKOteka 2023, la Iaşi - program

„Moldovenii ştiu cel mai bine să se distreze. Şi la prima ediţie, chiar dacă a fost la Timişoara, tot moldovenii au luat cele mai multe bilete”, a mai spus Gavrilă.

Sâmbătă, 9 Septembrie – DISKOteka 2023

(intrarea se face de la 16.30 până la 19.00)

16.30-19.00: DJ Vali

19.00-19.40: DJ Baron

19.40-19.45: Raluca Iuraşcu

19.45-20.15: Kaoma (30 min)

20.15-20.45: Fun Factory (30 min)

20.45-21.25: SNAP! (40 min)

21.25-22.25: Dj Conte & Invitații (60 min) - Minirecitaluri: Gheorghe Gheorghiu, MAURO, Mr. Johnny Săndulescu, Sophia Secret & DJ iDracula

22.25-23.15: ICE MC (40 min)

Duminică, 10 septembrie – DISKOteka 2023

16.30-19.00: DJ Vali

19.00-19.50: DJ Baron

19.50-20.20: Francesco Napoli (30 min)

20.20-20.30: Mihai Trăistariu - Valahia (10 min)

20.30-21.10: Milli Vanilli (40 min)

21.10-21.50: East 17 (40 min)

21.50-22.20: Dony - Reflex (30 min)

22.20-23.00: Saragossa Band (40 min)

Intrarea se face de la orele 16.30

Programul la scenă cu DJ: 17:00 - 19:00

Programul la scenă cu artiști:19:00 - 23:00