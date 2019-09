Fetița jumătate om, jumătate vampir din Twilight a devenit majoră. Mackenzie Foy, superbă la 18 ani

Au trecut 7 ani de la lansarea ultimului film din seria Twilight, dar fanii adevărați revăd cu aceeași plăcere aventurile Bellei Swan și ale lui Edward Cullen. Ce mai fac actorii care au dat viață îndrăgitelor personaje? Robert Pattinson se poate mândri că va fi noul Batman, iar Kristen Stewart face furori în noua ecranizare după “Îngerii lui Charlie”. Nici “fetița lor” din film, Mackenzie Foy, care a interpretat-o pe Renesmee, nu stă degeaba: anul trecut a jucat în “Spărgătorul de nuci și cele patru tărâmuri”.

Mackenzie Foy nu mai este deloc fetița pe care am îndrăgit-o în Twilight. La 18 ani, s-a transformat într-o tânără superbă!

Ochii verzi, mari și expresivi, părul lung, bogat, fața ovala și mai mult decât atât, inocența și naturalețea i-au adus adolescentei peste un milion de fani pe pagina sa de Instagram.

Actrița a mărturisit anul trecut că încă ține legătura cu “părinții” sai din Twilight. “Chiar încerc să fac asta. Sunt niște oameni minunați. Am atâtea amintiri grozave din perioada în care am lucrat cu ei. Acela a fost primul meu rol, tot ce am învățat, am învățat pe platou”, a spus Mackenzie într-un interviu.

După Twilight, actriță a avut un rol în Interstellar, unde a interpretat-o pe fiica lui Matthew McConaughey.

Mackenzie s-a născut pe 10 noiembrie 2000, iar la numai 4 ani și-a început cariera de model. Doi ani mai târziu a început să cocheteze cu actoria. A jucat în numeroase spoturi publicitare, precum și în câteva show-uri de televiziune. În anul 2012 a participat la Comin-Con, iar în 2015 a primit premiul pentru cea mai bună performanță a unui tânăr actor.