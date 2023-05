Fiica Anamariei Prodan, de nerecunoscut la Istanbul. Sarah arată ca o vedetă de la Hollywood: “Ce frumusețe!”

Sarah Dumitrescu Prodan a fost imposibil de ignorat pe străzile din Istanbul. Tânăra a renunțat la hainele casual pentru un look de eleganță maximă.

Fiica cea mica a Anamariei Prodan a pozat într-o superbă rochie albă, mulată, cu umerii goi, care i-a pus în valoare corpul intens lucrat la sală. Sarah și-a completat look-ul cu o pălărie cu boruri largi și o pereche de ochelari de soare, precum și un colier statement.

Pentru lejeritate, Sarah și-a combinat rochia cu o pereche de papuci albi, fără toc.

“Ce frumusețe!”

“Așa da!”

“Superba mea!”, i-au comentat admiratorii.





Deși în ultima perioadă este extrem de vizibilă în peisajul monden românesc, Sarah își dorește să își reia activitatea de sportivă. Încă din gimnaziu a practicat baschetul în Statele Unite, însă accidentările au determinat-o să ia o pauză.

“Pentrut mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă!”, spunea anul trecut pentru Click.ro Sarah.