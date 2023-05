Fiica Anamariei Prodan, trup de zeiță la sală. Cum și-a făcut apariția la antrenament: “Ești frumoasă!”

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, face senzație la sala de fitness. Tânăra nu lipsește de la niciun antrenament și nu se ferește să lucreze cu greutăți mari.

Jucătoare profesionistă de baschet, Sarah Dumitrescu este obișnuită cu antrenamentele intense. O demonstrează și imaginile pe care le postează pe Instagram. Tânăra este nelipsită de la sala de fitness, acolo unde își lucrează toate grupele de mușchi.

Fanii au fost impresionați când au văzut că Sarah nu este doar frumoasă, ci și puternică.

“Ești o frumoasă!”, i-au transmis admiratorii.

“Ai mai slăbit și te faci și mai frumoasă! Bravo, fată!”

Sarah este perfect conștienta de atuurile sale fizice și nu se sfiește să și le scoată în evidență. “Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, spunea tânăra de curând într-un interviu.

Suspectată de fani că și-ar fi făcut operații estetice, Sarah Dumitrescu a negat aceste acuzații. ” Nu am nicio intervenție, de niciun fel! Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am! La ce viață am eu, nu am timp de prostii.”