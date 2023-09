Fiica Biancăi Drăgușanu are propria colecție de bijuterii, la doar 7 ani: „Are seiful ei”

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, a moștenit pasiunea pentru bijuterii de la mama sa. Micuța se laudă cu o colecție impresionantă de accesorii.

Bianca Drăgușanu are cu ce se lăuda, pe lângă cariera de succes pe care o are, blondina are și o fiică superbă. Micuța Sofia, acum în vârstă de 7 ani, este deja elevă în clasa I.

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, la 7 ani, are propria colecție de bijuterii, iar diva nu se ferește să o recunoască.

„Nu sunt „regina diamantelor”. Am și eu acolo câteva. Dar nu mai poate nimeni să vină cu vreun fals la mine, îl recunosc de la distanță. Nu poți să mă fraierești. Nici la diamante, nici la poșete, nici la accesorii, nici la pantofi. De la distanță le recunosc.

Are seiful ei, cu bijuteriile ei, pe care le-a tot primit, pe care le-am cumpărat eu, bunica, tati. Are bijuteriile ei de când era mică. Unele nu îi mai sunt bune, dar o să le schimb sau o să le modific. Are și ea bijuteriile ei. Cred că are mai multe bijuterii decât mine primite”, a spus vedeta, potrivit ego.ro.

Vedeta Tv a devenit mama în 2016, atunci când a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Victor Slav. Sofia este o adevărată domnișoară, fiind deja elevă în clasa I. Spre surprinderea tuturor, micuța este înscrisă la o școală de stat, chiar dacă părinții și-ar fi permis să investească mai mulți bani în educația ei.

Bianca Drăgușanu este tare mândră de fiica ei, care știe deja să citească.

Sursă foto: Instagram/ Bianca Drăgușanu

