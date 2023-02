Fiica lui Adi Minune, Adriana, a aflat sexul bebelușului. Tănăra este însărcinată pentru prima oară

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, este însărcinată pentru prima oară, iar de curând, aceasta a aflat sexul bebelușului, bucurie mare pentru familia cântărețului.

În cadrul unei petrecere organizate la un restaurant, la care au luat parte toți prietenii și apropiații Adrianei, tânăra

viitoare mămică a aflat daca va avea un băiețel sau o fetiță.

Odată începută numărătoarea inversă, aflata pe ecranul amplasat în restaurant, invitații și viitori părinți au stat cu sufletul la gură, aflând, în cele din urma, că va veni în familie încă o fetiță. Astfel, Adi Minune va avea încă o nepoată, prima fiind Sofia, fetița fiicei sale mai mari, Karmen.

Adriana Simionescu și logodnicul ei, Nicu, vor deveni părinți pentru prima oară, iar vestea, deși a fost una neașteptată pentru famiile lor, a fost primită cu bucurie de toată lumea:

"I-am zis mamei "Ține și tu testul ăsta», la care ea "Ce?" S-a uitat și a zis că o păcălesc, că e copilul lui Karmen. Ce sens avea să zică treaba asta, am rămas așa… Pe bune? Serios? Le-am jurat că e al meu. Nu m-au crezut din prima. Ei sunt obișnuiți că eu să fiu copilul ăla nebun, rebela familiei. Eu plec când vreau, vin când vreau, eu fac ce vreau. Fiind copilul mijlociu… Adi e cel mai răsfățat, pentru că e cel mai mic. Karmen e cea mai mare, înainte era ea prima, pe ea o ducem, ei îi facem. Acum ea e doamna familiei, copil, Sofi, primul nepot. Ei erau obișnuiți cu mine cu plecările, petrecerile, altceva. Îți dai seama, când au văzut testul nu m-au crezut pe bune. Eram toți în aceeași casă. Eu așa am aflat, am avut pur și simplu o presimțire ciudată. Nu am văzut niciun fel de semn, nici fizic, nici pofte, nici greață, doar presimțirea. Am fost, am luat testul și a fost să fie. Pur și simplu a fost o chestie de moment. Am văzut două linii, m-am înverzit, m-am îngălbenit. Toată familia mea era în casă când am aflat și a trebuit să le spun, nu am putut să țîn secret”, a declarat Adriana Simionescu pentru WOWbiz.ro.

Sursă foto: Instagram

