Fiica lui Dwayne Johnson calcă pe urmele luptătorului WWE. Simone țintește o carieră în wrestling

Fiica cea mare a actorului Dwayne Johnson a decis să facă pasul cel mare spre sportul care l-a făcut celebru pe tatăl ei. Reprezentanții WWE au anunțat că Simone a început antrenamentele.

În vârstă de 18 ani, Simone Johnson calcă pe urmele tatălui ei, care are o carieră impresionantă în wrestling. Reprezentanții WWE au anunțat că fiica cea mare a lui „The Rock” a început antrenamentele la WWE Performance Center din Orlando.

„Înseamnă enorm pentru mine. Să știu că familia mea are o legătură atât de personală cu wrestling-ul este chiar special și mă simt recunoscător că am această oportunitate, nu doar să lupt, ci și să duc mai departe această moștenire”, a spus Simone Johnson pentru WWE.

VIDEO: Cum a ajuns Dwayne Johnson în ring

Dacă se va ține de acest sport, Simone ar fi a patra generație de luptători din familia Johnson, după străbunicul ei, „High Chief” Pater Maivia, bunicul Rocky „Soul Man” Johnson și tatăl ei, Dwayne „The Rock” Johnson.

Într-o postare pe Instagram, Simone și-a exprimat satisfacția pentru că a ales acest drum.

„Acelei fetițe care s-a îndrăgostit de wrestling și a zis aceasta va fi viața mea într-o zi, îi spun: asta e pentru tine. Sunt smerită, recunoscătoare și gata de treabă. Să facem asta!”, a scris Simone.



Simone este fiica lui Dwayne din relația cu prima soție, Danny Garcia. În vârstă de 51 de ani, mama ei este producător de film. De-a lungul carierei a produs mai multe filme în care a jucat The Rock, printre care Jumanji: Welcome to the Jungle și Jumanji: The Next Level.

Dwayne Johnson mai are două fete, Jasmine (4 ani) și Tia Gia (un an), cu actuala soție, Lauren Hashian.

Fotografii: Getty Images