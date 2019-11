Fiica lui Stan Lee, implicatÄƒ Ã®ntr-un scandal monstruos. A fost acuzatÄƒ cÄƒ È™i-a bÄƒtut propriul tatÄƒ

Fiica celebrului creator de benzi desenate, Stan Lee, se află în proces cu judecătoria după ce a fost acuzată că l-ar fi bătut pe tatăl său.

După moartea sa s-a filmat un podcast pentru documentarul Stan Lee World, documentar lansat după trei zile, de la moartea sa.

Într-o secvență Bradley Herman, asistentul managerial al creatorului de benzi desenate, a mărturisit un conflict între Stan Lee și Joan Celia Lee, fiica sa. Joan Celia Lee l-a strâns de gât pe tatăl său și l-a dat cu capul de un scaun făcut din lemn.

Aflând această mărturisire, Joan Celia Lee a declarat că totul este fals și niciodată nu l-a lovit, spunând că Bradley Herman a vrut doar să se răzbune pe ei după ce a fost concediat înainte de anul 2018. De asemenea, aceasta l-a dat în judecată pentru aceste afirmații, iar Bradley Herman trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 25 de milioane de dolari.

Stan Lee a creat persoanje precum Spiderman, The Avengers, X-Men, Black Panther, Thor, Iron Man, The Fantastic Four, The Incredible Hulk, Daredevil sau Ant-Man.

Tatăl legendarului creator de benzi desenate era din România și Stan chiar a povestit într-un interviu despre el.

„Tatăl meu era din România, dar nu mi-a povestit niciodată despre țara lui şi n-am avut niciodată şansa să ajung acolo. El nu a vorbit niciodată cu noi în română, aşa că nu ştiu această limbă.”, spunea Stan.

