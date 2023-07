Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, acuzații șocante la adresa Vioricăi, după ce a fost bătută pe stradă

Ioniță și Viorica de la Clejani sunt din nou în centrul atenției, de această dată din cauza întâmplării cumplite prin care a trecut fiica nelegitimă a lăutarului. Ramona a fost bătută săptămâna trecută în plină stradă, cu o bâtă, de către un bărbat necunoscut. Acum, contactată de jurnaliști, tânăra susține că partenera tatălui său ar fi în spatele agresiunii.

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a trecut prin momente de groază în urmă cu o săptămână, după ce un bărbat a atacat-o cu o bâtă în plină stradă. Tânăra pleca de la o nuntă în clipa în care agresorul s-a năpustit asupra ei, aplicându-i mai multe lovituri în cap și pe corp.

Acum, contactată de jurnaliștii CLICK.RO, Ramona a susținut că Viorica de la Clejani ar fi cea care a pus la cale atacul. Mai mult decât atât, tânăra a declarat că mama lui Fulgy și a Margheritei ar fi făcut o sesizare prin care fiica nelegitimă a lui Ioniță să nu poată posta nimic despre tatăl ei pe rețelele de socializare:



„Acum o săptămână am fost lovită la mână și la cap de cineva după ce am ieșit de la o nuntă, unde am avut cântare. Asta s-a întâmplat în jurul orei 3, 4 dimineața. Sunt sigură 100% că Viorica a plătit pe cineva să-mi facă rău pentru că sunt sunată cu număr privat, în ultimul timp, de diferite persoane care îmi zic să dau jos pozele cu tata de pe pagina de Facebook. Plus că am primit acasă înștiințare de la avocat că nu am voie să pun poze cu el și să scriu numele lui pe Facebook. Este mâna ei, a Vioricăi, dar lucrurile nu vor rămâne așa.

Atunci am fost urmărită când am vrut să plec de la cântare. M-a urmărit în acele momente iar la ieșire m-a lovit cu o bâtă la cap și în mână. Eu nu am dușmani pe nimeni și nu cred că cineva mi-ar face rău gratuit. Bine că nu am pățit mai rău în acea seară”, a declarat Ramona Manole pentru sursa citată.

