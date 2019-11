Fiicele lui Demi Moore, dezvăluiri despre relația cu mama lor: „Am luat-o razna“

Demi Moore este, de câteva săptămâni, pe val, după ce și-a lansat cartea autobiografică „Inside out“, în paginile căreia a dezvăluit că a fost violată când era doar o adolescentă, că a făcut sex în trei și că a avut probleme cu alcoolul în trecut.

Fiind invitată la mai multe emisiuni, pentru a vorbi despre dezvăluirile făcute, Demi Moore a dat și mai multe detalii despre trecutul ei, iar zilele trecute actrița a mers alături de fiicele ai, Rumer şi Tallulah Willis, la o emisiune online, „Red table talk“, moderată de Jada Pinkett Smith, alături de fiica ei, Willow, și de mama ei, Adrienne.

Întrebată ce părere are despre dezvăluirile făcute de Demi Moore, Rumer Willis a afirmat că în perioada în care mama ei avea probleme cu alcoolul, ele nu vorbeau. Mai mult decât atât, fiica actriței a afirmat că a fost certată cu Demi Moore aproximativ trei ani.

„La acea vreme, cred că nici eu nu avea o relaţie prea sănătoasă cu alcoolul. Când am încetat să mai vorbesc cu mama mea, am luat-o razna. Am început să am atacuri de anxietate despre cât de rău mă voi simţi a doua zi. Mă îmbătam, intram în hiperventilaţie şi făceam o criză. O bună parte din acea perioadă, mai ales cea cu Ashton, eram atât de furioasă, fiindcă eu simţeam ca şi cum îmi fusese furat ceva. Ca şi cum îmi fusese luat de lângă mine cineva care îmi aparţinea: mama. Am simţit asta mai ales când ea şi-a dorit un alt copil şi nu s-a întâmplat asta. Era atât de concentrată pe asta şi eu mă gândeam: «Oh, noi nu-i mai suntem de ajuns acum». Ulterior, am rupt legătura cu mama. Am avut o discuţie cu ea şi i-am strigat: «De ce eşti atât de disperată să mai ai un copil?! Nu suport ideea asta!». După ce a pierdut sarcina, mai târziu am găsit pozele în care i se vedea burta şi cât de înaintată era sarcina şi m-am gândit cât de insensibilă fusesem. Şi cum niciodată nu o întrebasem dacă se simţea ok“, a spus Rumer Willis.



Vezi și: Profil de celebritate - Bruce Willis