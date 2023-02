Filmul care câștigă tot în acest sezon: Everything Everywhere All at Once, marele câștigător la SAG și favorit la Oscar

Se spune că cine iese triumfator la SAG Awards are mari șanse să câștige și Oscarul! “Anul trecut, câștigătorii de top de la Screen Actors Guild Awards (SAG) au fost fix aceiași de la Premiile Academiei Americane de Film”, ne aduce aminte The Independent. Și nu este prima oară când s-a întâmplat. Este mai degrabă o… tradiție ca SAG Awards să coincidă cu Oscarurile.

Asta ar însemna că “Everything Everywhere All at Once”, deja cel mai premiat film în acest sezon, ar avea și cele mai mari șanse să ia Oscarul pentru cel mai bun film. La Oscaruri concurează cu "All Quiet on the Western Front"; "Avatar: The Way of Water"; "The Banshees of Inisherin"; "Elvis"; "Everything Everywhere All at Once"; "The Fabelmans"; "Tár"; "Top Gun: Maverick"; "Triangle of Sadness" și "Women Talking." “Everything Everywhere All at Once” are 11 nominalizări la Oscar.

La SAG Awards, pe lângă marele premiu al serii, “cel mai bun film”, “Everything Everywhere All at Once” a mai câștigat și alte trofee importante.

Michelle Yeon a plecat acasă cu premiul pentru “cea mai bună actriță”, iar Jamie Lee Curtis a luat trofeul pentru rol secundar.

Câștigători SAG Awards categoria FILM

Cast in a Motion Picture: Everything Everywhere All At Once

Male Actor in a Leading Role: Brendan Fraser - The Whale

Female Actor in a Leading Role: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

Male Actor in a Supporting Role: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

Female Actor in a Supporting Role: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once

Ensemble in a Drama Series: The White Lotus

Câștigători SAG Awards categoria televiziune

Ensemble in a Comedy Series: Abbott Elementary

Male Actor in a Television Movie or Limited Series: Sam Elliott - 1883

Female Actor in a Television Movie or Limited Series: Jessica Chastain - George & Tammy

Male Actor in a Drama Series: Jason Bateman - Ozark

Female Actor in a Drama Series: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Male Actor in a Comedy Series: Jeremy Allen White - The Bear

Female Actor in a Comedy Series: Jean Smart - Hacks

