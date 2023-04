Finaliștii concursului de scenarii WRITE A SCREENPLAY FOR…, anunțati cu ocazia proiecției caritabile din 27 aprilie

Vineri seară, în cadrul galei de deschidere a celei de-a 7-a ediții a American Independent Film Festival, au fost anunțați semifinaliștii concursului de scenarii WRITE A SCREENPLAY FOR… (WSF), ajuns la a 5-a ediție și organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV. Finaliștii vor fi anunțați în cadrul proiecției caritabile a filmului R.M.N. din 27 aprilie.

După ce au scris pentru Sebastian Stan, Anamaria Marinca, Vlad Ivanov, Ioana Bugarin ori Generația Z, anul acesta concurenții au aplicat cu scenarii de comedie sau thriller pentru lungmetraj sau miniserie TV. Din cele peste 300 de proiecte trimise din 15 țări, mentorii ediției de anul acesta - Gabriela Iacob (Head of Scripted Development PRO TV) și Cristian Mungiu (regizor și scenarist) - au ales proiectele semifinaliste:

Pentru MINISERIE TV:

Eugene Buică, Vera Ion – ROMÂNUL

Miruna Popescu – SOLD INTO RUIN

Rolando Matsangos – UITARE

Irina Huțu – DINCOLO DE LINIA ALBASTRĂ

Adrian Ciubotaru, Adrian Spier, Adrian Stoica a.k.a. Celula de content – ȘAPTELEI

Carina Toma – IMPOSTORII SRL

Alex Țibu, Șerban Racovițeanu – TRAFIC

Paul Răzavn Macovei, Șerban Racovițeanu – BAD BOYZ

Raul Gheba – FAKEM NEWS

Pentru LUNGMETRAJ:

Iulia Rugină – DRIFT

Raul Gheba – HARAP ALB ȘI PRIETENII SĂI

Marco Trotta, Paolo Guardaschione – A SON, A MOTHER

Monique Fisher, Nicholas Denton – ONE WHO HIDES FROM DRAMA

Diana Duca a.k.a Nola Bel – YUSUF'S WOMEN

Liviu Săndulescu, Iulia Lumânare – EXPLOATATA

Răzvan Oprescu, Ioana Țurcan – DUCTIL

Gabriel Brănescu – LIKE FATHER AND SON

Thelyia Petraki – WAKE

Alexandra Badea – FUGA

Zsigmond Kungl – ANDOR, LIZA, AND THE BOY WHO DIDN’T WANT TO HAVE SEX

Artur Erhan, Cris Akeroyd – CIULEANDRA

Youcef Merabet – THE BIRDS THAT LEFT

Pedro Paolo Araujo – DOTS AND DASHES

Andra Hera – PIETA

Finaliștii concursului ce vor fi anunțați pe 27 aprilie vor beneficia de o perioadă de șase luni de lucru ghidat, cu scenariști și consultanți care îi vor sprijini până la dezvoltarea unui scenariu complet. Etapa de dezvoltare a proiectelor va include sesiuni de training cu Gabriela Iacob, individuale și de grup, pentru scrierea miniseriilor de TV și cu Marietta von Hausswolff von Baumgarten pentru filme de lung metraj.

Din scenariile complete, PRO TV și Asociația Cinemascop vor alege proiectele care vor fi considerate pentru intrarea în circuitul de producție.

Joi, 27 aprilie, de la ora 20:30, la Cinema Elvire Popesco, AIFF închide prima etapă a fundraisingului pentru cauza socială pe care o susține la această ediție cu o proiecție caritabilă a filmului R.M.N. de Cristian Mungiu. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi direcționate către asociațiile Animals International, Asociația ARCA și Bruno Shelter care militează pentru interzicerea transportului de animale vii.

Biletele sunt deja disponibile pe Eventbook

„Profitând de faptul că AIFF și începutul exploatării R.M.N. în America de Nord (SUA și Canada) au loc cam în același timp, organizăm proiecții caritabile cu R.M.N. cu ambele ocazii. În SUA va avea loc o proiecție caritabilă pe 26 aprilie la IFC Center cu invitați din lumea filmului și a charity-ului, proiecție însoțită de un chat despre film pe care îl voi avea cu Ethan Hawke. Toate încasările vor fi donate către Asociația OvidiuRo pentru programe de educație si lectură pentru copii din medii defavorizate. În România, proiecția caritabilă cu R.M.N. va avea loc pe 27 aprilie la Cinema Elvire Popesco, iar încasările vor merge către ONG-urile pentru animale. Proiecția din România e una din ultimele șanse de a vedea R.M.N. pe ecrane înainte ca filmul să intre pe platforme care să permită vizionarea lui de acasă – însă pe ecrane mai mici.” declara Cristian Mungiu în interviul acordat cu ocazia festivalului publicației Dilema Veche.

American Independent Film Festival.7 își așteaptă spectatorii în București la Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie iar în Cluj-Napoca la Cinema Victoria și Cinema Arta cu cele mai noi titluri din cinematografia americană independentă. Toate detaliile despre program și bilete pot fi găsite pe www.filmedefestival.ro!

AIFF continuă în luna mai cu proiecții în țară și se încheie cu proiecții în aer liber în București, între 23 și 25 iunie, la Roaba de Cultură, în Parcul Herestrău, într-un eveniment de lifestyle mai amplu.

Organizat de Asociația Cinemascop, AIFF.7 este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

