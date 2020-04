Titanic ar fi putut să aibă un alt final: Ideea lui James Cameron pentru a încheia cel mai emoționant film din istorie

Finalul blockbusterului Titanic este unul dintre cele mai celebre din istoria filmului, dar și unul dintre cele mai dramatice. Deznodământul tragic din filmul premiat cu 11 Oscaruri a făcut milioane de fani să iasă plângând. Ce nu știai este că totul s-ar fi putut încheia cu totul diferit.

Titanic este unul dintre filmele cu cele mai emoționante scene. Câte dintre persoanele care au văzut filmul nu au fost pe punctul de a plânge, chiar înainte de genericul de final? Și totuși, nu acela ar fi trebuit să fie finalul.

În finalul filmului, așa cum l-am văzut deja, descoperim că Rose a avut colierul la ea. După ce și-a spus povestea, aceasta se duce pe puntea vasului și aruncă colierul în ocean, în memoria iubitului ei Jack.

Totuși, prima versiune a finalului este alta, iar încheierea Titanicului, așa cum a vrut-o Cameron, ar fi ieșit un dezastru. În versiunea descrisă de cei de la Cinema Blend, cercetatorii, în frunte cu Bill Paxton, vor să o împiedice pe Rose, aflată la o vârstă înaintată, să arunce colierul în apă.

"Caut comoara in locul gresit, Mr. Lovett. Numai viata este de nepretuit, la fel si fiecare zi pe care o faci sa merite." , este replica femeii in momentul in care echipajul ii striga sa nu dea drumul colierului. Pentru ca lucrurile nu se intampla asa cum isi doresc cei care cautau comoara nepretuita, unul cercetatori i se adreseaza lui Rose cu replica: "That really sucks, lady".

Bill Paxton apreciază însă morala pe care ideea lui Rose o are, începe să râdă și apoi o invită pe aceasta la dans.

