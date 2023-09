Fiul lui Nicolae Guță ar fi fost prins drogat la volan! Cum a reacționat manelistul: „Nu mă miră”

Nicu Guță, fiul lui Nicolae Guță, ar fi fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Cântărețul a reacționat de curând și a făcut dezvăluiri neașteptate despre stilul de viață al fiului său, recunoscând totodată că nu se află la prima abatere de acest fel.

Nicușor Guță, fiul celebrului manelist, ar fi fost prins de polițiști în timp ce conducea sub influența drogurilor pe o stradă din Petroșani, sâmbătă spre duminică noapte, conform unui post TV. Mașina tânărului a căzut într-un șant, iar oamenii legii l-au testat pe acesta pentru alcool, însă rezultatul a fost negativ.

Pe de cealaltă parte, în urma verificărilor efectuate cu aparatul drug-test, polițiștii au constatat că Nicu Guță „a ieșit pozitiv la substanță psihotropă, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice, în vederea determinării prezenței, în organism, a substanțelor psihotrope”, se arată în comunicatul Poliţiei Hunedoara, potrivit cancan.ro.

Invitat în platoul unei emisiuni TV, Nicolae Guță a vorbit despre faptul că fiul său a fost prins de polițiști conducând sub influența drogurilor, fapt care „nu îl miră” deloc, tânărul nefiind se pare la prima sa abatere. De asemenea, manelistul a recunoscut că fiul său are un stil de viață cel puțin haotic.

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară. (…) Are o viață nu haotică, dezastruoasă. Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini (...)

La ce bubuituri și-a dat el. La ultimul accident, sau nu știu la care dintre ele, că a avut mai multe, la ce bubuituri și-a dat de au venit cu elicopterul, și-au tăiat mașina, operat 13 ore, apoi 15 ore, apoi 10 ore, ce a pățin acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție, cum facem noi lăutarii.

Nu am luat legătura cu el pentru că nu mă mai interesează demult ce face el. Dacă el nu mai ține la viața lui și dacă el a ales o viața draconică și varianta cea mai rea… El trebuia să nu mai fie în viață de la accidentul ăla. A avut noroc și a scăpat și în loc să își vadă de treaba lui o comite din nou și din nou”, a declarat Nicolae Guță la un post TV.

