Fiul lui Radu Mazăre a dezvăluit cum a câștigat primii bani: „Mi-am făcut mofturi”

În urmă cu mai mulți ani, înainte de a fugi din țară și de ajunge, mai apoi, la pușcărie, Radu Mazăre era unul dintre cei mai mediatizați români.

Extravaganțele sale nu trecereau niciodată cu vederea, iar festivalul de la Mamaia era mereu pe prima pagină a tabloidelor. Mai mult decât atât, în fiecare an primarul de la vremea respectivă din Constanța plătea artiștii să facă imnul stațiunii Mamaia, care răsuna în boxele de la mare.

Zilele trecute, într-un interviu pentru o televiziune mondenă, Răducu, fiul lui Radu Mazăre, a vorbit despre cum a câștigat el primii bani și ce face acum cu averea pe care o are.

„În primul rând, disciplina. Noi nu am făcut armată, nu avem de unde să o căpătăm și atunci trebuie să ne autoeducăm în sensul ăsta, să ne creăm niște reguli pe care să le respectăm. Eu am început să muncesc de la 15 ani și mă ocupam de un bar. Practic, alimentație publică. Acolo nu era nevoie de investiție, pentru că facturile către furnizori erau la 3-4 săptămâni, în timpul ăsta încasam, iar ulterior mergeam în continuare la școală. Cu banii respectivi, mi-am făcut mofturi. Mi-am luat un ATV. Urma să fac 16 ani și mi-am luat permis B1 care mă lăsa sa conduc pe străzi. Consider că banii pe care îi produc pot să-i investesc în alte afaceri sau în afacerea respectivă. Odată cu vârsta, capeți mai multă experiență și, până la urmă, îți definești ceea ce îți dorești în viață. În primul rând, ar trebui să aibă niște cunoștințe de antreprenor, pentru că activitatea de antreprenor presupune să știi din fiecare domeniu, contabilitate, producție, depinde ce faci sau serviciile pe care le oferi… Să știi marketing, trebuie să acoperi o paletă foarte mare de activități”, a spus Răducu Mazăre.

