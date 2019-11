Fiul Mihaelei Rădulescu s-a transformat dintr-un adolescent copilăros într-un tânăr musculos și foarte sportiv

În urmă cu 15 ani, chiar de ziua ei, pe 3 august, Mihaela Rădulescu devenea mămică, după ce îl aducea pe lume pe Ayan, fiul el şi al lui Elan Schwartzenberg.

L-a ținut departe de luminile reflectoarelor și a arătat rar cu el poze. Atunci când facea asta însă, fanii Mihaelei erau încântați și îl lăudau încontinuu pe băiat.

De când Ayan a intrat în adolescență, Mihaela postează tot mai multe fotografii cu el, mândră că fiul ei se transformă în bărbat. Îl arată în special în ipostaza de sportiv, cum apare și în ultima poză afișată pe cea mai populară rețea de socializare. Ayan apare în acest instantaneu total schimbat și pe cale de a deveni chiar ceea ce visează să facă Mihaela din el: un bărbat adevărat.

Mihaela a dezvăluit într-un interviu oferit protv.ro care este relația ei cu Ayan:

„Cred mult mai tare că astăzi, dacă îi iubești cu adevărat, pe copii trebuie să-i înțelegi și să afli cine sunt. Așa înveți să fii părintele lor în cea mai bună variantă. Eu asta am învățat de la fiul meu tot timpul, să fiu o mamă în regulă. Deși sună ciudat, el mă învață treaba asta mereu, pentru că și eu vreau să-l cunosc. Copiii noștri nu-s la fel de când se nasc până ajung oameni mari. Și fiul meu e diferit, iar eu văd asta”, ne-a spus Mihaela Rădulescu.

În plus, a vorbit și despre iubita fiulu său, pe care a și cunoscut-o:

„Doamne ajută, e bine. O aduce acasă, ne știm, e mult mai simplu decât am crezut (râde). Îți faci tot felul de filme în cap, tot felul de gânduri. Zici mamă, o să fiu soacră. Trebuie să am grijă, să văd cum o să mă port. Dar, de fapt, e ca și când ai avea doi copii, fiindcă sunt copii până la urmă. Cel puțin în etapa asta. Teoretic pare simplu și distractiv, în același timp. E și asta o bucurie să-ți vezi copilul îndrăgostit, să-l vezi cum se poartă cu o fată, să vezi că ai făcut bine niște lucruri. Eu am vrut foarte tare ca el să știe și niște lucruri mai de modă veche, pentru că mie așa mi se pare că trebuie să se poarte un băiat, indiferent de epoca în care trăiește. Și m-am bucurat mult să văd că s-a prins asta.”

FOTO: INSTAGRAM