Five Finger Death Punch cantă în premieră în România

Five Finger Death Punch cânta în premieră în România pe 14 iunie la Romexpo, în aer liber unde vom sărbători 19 ani de METALHEAD în România.

Primele 500 de bilete din fiecare categorie se pun în vânzare vineri pe 3 martie la ora 11:00 și au prețuri earlybird dar fanii METALHEAD vor primi pe 1 martie la ora 13:00 un cod pe pagină de Instragram METALHEAD cu care au acces la primele 200 de bilete, înaintea tuturor.



De 19 ani în România, METALHEAD a organizat mii de concerte cu sute de mii de spectatori cu artiști precum Iron Maiden, Slipknot, Slayer, Gojira, Sabaton, Deftones, Whitesnake, Garbage, Nightwish, alt-J, Disturbed, Godsmack, Powerwolf, Papa Roach, Three Days Grace, Apocalyptica, Billy Corgan, Skillet, Judas Priest, Sepultura, Stone Sour, Hollywood Undead, Accept, Nazareth și mulți alții.



În 2023 METALHEAD va așteaptă cu o nouă serie de evenimente rock și metal cu Pantera, Parkway Drive, Amon Amarth, Steve Vai, Deep Purple, Powerwolf, Hollywood Vampires, THE 1975 și multe alte nume care vor fi anunțate în curând. Povestea METALHEAD a început în 2004 în Clubul Underworld din București cu o rockotecă și un site (încă activ, metalhead.ro) apoi cu concerte cu trupe locale dar și internaționale și a trecut prin locații precum Viking, Utopia, Live Metal Club, Silver Church, Old School, /FORM Space, Quantic Club, Arenele Române, Sala Palatului sau Romexpo, un drum lung și frumos presărat cu mii de concerte reușite. Fără îndoială istoria rockului și a metalului, atât mainstream cât și underground din România ultimilor aproape 20 de ani, se împletește alături de cea a METALHEAD.

Five Finger Death Punch vin din Nevada, Statele Unite, s-au format în 2005 și au lansat 9 albume de studio, un album live, două compilații, un EP și 33 de single-uri. Albumul de debut din 2007 a vândut peste 500.000 de exemplare doar în Statele Unite iar al doilea și al treilea deja au depășit 1 milion și au fost certificate Platinum de către RIAA. Cu al sau carismatic dar și misterios solist, Ivan Moody, Five Finger Death Punch ține capetele de afiș ale majorității festivalurilor din jurul lumii iar cel mai recent album, "Afterlife" lansat pe 19 august 2022 a fost promovat la nivel mondial prin turnee alături de Megadeth și The Hu.

Numele trupei este inspirat dintr-un film clasic de arte marțiale. Trupa combină mai multe stiluri de la heavy metal la groove metal, alternative metal, hard rock sau thrash metal iar piese precum "Wrong Side of Heaven", "Blue on Black", "Bad Company", "Gone Away" sau "A Little Bit Off", piese cu zeci și sute de milioane de vizualizări pe Youtube, vor rămâne peste ani în istoria muzicală a genului metal.

Posesorii de bilete PREMIUM au acces în toate categoriile de bilete.

La prețul tuturor biletelor se adaugă comisionul de emitere bilete al agenției de ticketing.