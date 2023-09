Flavius Nedelea, prima reacție după ce s-a scris că s-a certat în public cu Iulia Sălăgean

Vestea conform căreia Iulia Sălăgean și Flavius Nedelea formează un cuplu a luat prin surprindere lumea showbiz-ului românesc. Cei doi și-au exprimat iubirea unul față de celălalt și s-au afișat de mai multe ori împreună, mulți crezând că urmează să rămână fericiți până la final.

Flavius Nedelea a devenit un nume cunoscut în showbizul românesc, după ce s-a aflat că a avut o relație cu Anamaria Prodan, la scurt timp după ce impresara a divorțat de Laurențiu Reghecampf. Cei doi, deși s-au afișat împreună și pozau drept un cuplu ideal, s-au despărțit la doar câteva luni distanță, iar în acest moment au o relație de prietenie.

Ulterior, Flavius Nedelea a început o relație cu fosta soție a lui Alex Bodi, Iulia Sălăgean. Cei doi au atras imediat atenția internauților deoarece nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de idilă. Totuși, nici acest cuplu nu a durat foarte mult, recent apărând în presă că s-au despărțit cu scandal, într-un restaurant. Mai mult decât atât, s-a mai adăugat și că fostul Anamariei Prodan ar fi dat-o afară din local.

Pentru Click.ro, omul de afaceri a oferit o primă reacție în acest context, dezmințind zvonurile. Mai mult decât atât, bărbatul a subliniat că nu s-ar comporta niciodată într-un asemenea mod cu o femeie și că, deși este reală despărțirea, nu are resentimente față de Iulia:

„Nu am nimic de comentat! Am avut o relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Iulia e o fata extraordinară! Dezmint, însă, că ne-am certat sau că ne-am bălăcarit. Eu sunt un gentleman, sunt un bărbat care știe să trateze o femeie. Nu am avut o ceartă și nu am dat-o afară din restaurant! Nu știu de unde au apărut aceste zvonuri care nu au nici un fel de legătură cu realitate. Eu sunt un bărbat manierat! Nu sunt genul acesta de bărbat! Nu a existat nci o ceartă vizibilă! Într-adevăr, nu știe nimeni ce s-a întâmplat între noi doi! Indiferent ce s-a întâmplat cu femeile din viața mea, eu nu fac așa ceva, nu fac asemenea gesturi.

Nu-mi place să mă bălăcăresc în public și nici nu-mi place să vorbesc despre relațiile mele!

Îmi place să fiu elegant cu femeile din viața mea!”, a declarat Flavius Nedelea pentru sursa citată.

Sursă foto: Flavius Nedelea/Instagram, Iulia Sălăgean/Instagram