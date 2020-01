Florin Piersic împlinește azi 84 de ani: "Atât aș schimba din viața mea, dacă poți să mă crezi: aș da orice ca să..." 

Supranumit în tinereţe Alain Delon de România, poreclit și “Mărgelatu”, după unul din rolurile iconice pe care le-a avut, Florin Piersic e, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți actori români. Iar azi împlinește 84 de ani. La mulți ani, maestre!

Dacă anul trecut a fost sărbătorit în orașul natal, Cluj-Napoca, iar acum doi ani la Constanța, anul acesta, în preajma zilei ale de naștere, Florin Piersic le-a pregătit o surpriză românilor din Marea Britanie. Mai precis, are în plan două evenimente speciale, pe 2 februarie, la Leicester Square Theatre și la Soho Theatre.





Într-un interviu încărcat de sensibilitate oferit pentru realitatea.net, Florin Piersic vorbește despre viața sa într-un mod emoționant:

"Este o întrebare frumoasă asta, ce aș schimbă, dacă firul vieții s-ar întoarce. Nu cred că aș schimbă nimic. Atât aș schimbă, dacă poți să mă crezi. Aș da orice că să mă mai întâlnesc cu părinții mei. A fost, poate, cea mai tristă poveste din viață mea faptul că am pierdut-o pe mama și l-am pierdut pe tata. Sincer să fiu cu tine și cu cei care mă ascultă, când am recitat prima dată poezia lui Adrian Păunescu, "Repetabila povară", ei erau în sală. Și eu am avut senzația atunci că sunt atât de emoționați, iar ei erau în lacrimi când am spus-o, încât am spus "O să o mai spun de multe ori. (n.red. poezia Repetabila povară) Nu am știut ca va veni o zi (...)când va trebui sa o recit, dar ei nu vor mai fi acolo."