Florin Vasilică, cuvinte grele la adresa mamei lui. “A avut ea grijă să nu am”

La 17 ani de la moartea lui Liviu Vasilică, Florin și mama lui continuă să ducă un război care pare că nu se mai termină.

Florin Vasilică se ceartă de foarte mulți ani cu mama lui pe drepturi de autor, după moartea marelui interpret Liviu Vasilică. Florin Vasilică i-a adus mai multe acuzații mamei lui, iar în cea mai recentă postare de Facebook, interpretul a jignit-o pe femeie.

„Deci, nesimțita de maica-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am ... Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!”, ar fi scris acesta pe rețelele sociale, potrivit spynews.

Dându-și seama de impactul pe care l-ar putea avea mesajul său, Florin Vasilică a șters la scurt timp postarea.



Sursă foto: Instagram