Fostă câștigătoare de Miss și mamă a 5 copii, uimește cu felul în care arată. Cum au surprins-o paparazzii

În vârstă de 39 de ani, Danielle Lloyd este una din cele mai frumoase femei din Regatul Unit. Oficial :) În 2004, aceasta a fost desemnată Miss Anglia, iar un an mai târziu Miss Marea Britanie. Nu titlul câștigat a făcut-o celebră, ci mai degrabă cel pierdut: în 2006 i-a fost retras titlul de Miss Marea Britanie, după ce a pozat goală în Playboy. Ulterior i-a fost dat înapoi.

Cunoscută în anii 2000 pentru stillul ei rebel, de petrecăreață, în prezent Danielle Lloyd este mai degrabă opsul acelei persoane – mamă a 5 copii din două casnicii diferite, fosta Miss este o persoană extrem de echilibrată. A lăsat alcoolul pentru sport, iar acum se mândrește cu un abdomen cu pătratele și o formă fizică de invidiat. Paparazzii adesea o surprind în vreme ce își face exercițiile fizice zilnice.

Sursa foto: GETTY IMAGES

În trecut s-a internat chiar și la reabilitare, însă acum aceste probleme sunt de mult uitate.

“În 2021 am avut un an întreg în care nu am pus gura pe alcool și m-am simțit cel mai bine din viața mea. Nu vrea să renunț de tot, pentru că îmi place să beau un pahar de vin la masă, însă e nevoie de un echilibru”, spune Danielle.

Sursa foto: Profimedia

Acum are oră de ajuns seara acasă – 20.00 – pentru a fi sigură că dimineața e aptă să își pregătească copiii de plecarea la scoală.

În prezent, Danielle Lloyd spune că se străduiește să fie în forma pentru a fi pe placul soțului ei, cu 4 ani mai tânăr că ea. “Vreau să fiu un model pentru copiii mei. Și pentru că am un soț mai tânăr, trebuie să fiu în forma și pentru el. Țin o dieta keto, care chiar îmi face placere”.