Fostul iubit al lui George Michael a făcut prăpăd în vila de 5,6 milioane € a starului. Erau cioburi peste tot

Fadi Fawaz s-a stabilit în vila din Londra a lui George Michael imediat după moartea starului (25 decembrie 2016). Bărbatul refuză să părăsească locuința, în ciuda insistențelor familiei cântărețului.

Fadi Fawaz (45 de ani) este ultima mare iubire a regretatului cântăreț britanic George Michael. Cei doi au avut o relație de cinci ani, care s-a terminat brusc, odată cu decesul starului. Fadi Fawaz nu e într-o dispoziție prea bună, după ce luna trecută a fost înștiiințat că nu va primi niciun cent din averea lui George Michael.

Persoane din anturajul său au dezvăluit că Fawaz a făcut o criză de nervi zilele trecute și a început să spargă diverse lucruri în locuința lui George Michael.

„Zburau cioburi peste tot. Era complet nebun”, a declarat un vecin pentru ziarul The Sun. Contactat de jurnaliștii britanici, fostul iubit al lui George Michael, în prezent șomer, a recunoscut că a spart geamuri în reședința cântărețului. Însă, spune acesta, totul a fost sub control.

