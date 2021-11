Fostul președinte Ion Iliescu, dezvăluiri despre copilărie

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România, Ion Iliescu (91 de ani) a fost dintotdeauna discret cu viața sa personală.

Fostul președinte al României nu a avut o copilărie prea ușoară, acesta fiind abandonat de mama sa, Maria Dumitru Toma, originara din Bulgaria. La scurt timp, Alexandru, tatăl lui, s-a recasatorit, cu Maria P. Iliescu.





”Adevărul este că împrejurarile vieții au făcut ca, la vârsta de un an, să fiu abandonat de propria-mi mam-, care nu s-a interesat niciodat- de soarta mea. Nu i-am reproșat niciodată nimic, dar nici nu am băgat-o vreodată în seamă. Am conviețuit cu țiganii, de care nu mă deosebeam deloc, în Oltenița. Și erau muncitori, care o duceau cel mai greu, și erau lăutarii, care erau aristocrația țigănească. Petreceam mult timp prin casele lor”, a povestit Ion Iliescu, conform Adevărul.ro.

Pentru că tatăl lui, comunist ilegalist, a ajuns la închisoare, Ion Iliescu a fost crescut de bunici. Apoi, la vârsta de 9 ani, este înfiat de mătușa lui, Aristita, care era bucătăreasă în casa Anei Pauker. Cunoscută politiciani, aceasta l-a ajutat pe adolescentul Iliescu să studieze la Moscova.

Ion Iliescu a devenit un personaj important în zilele Revoluției din 1989. Mai târziu, acesta a fost ales președintele României, pentru două mandate.

