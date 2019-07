Fostul rege al Malaysiei a divorțat de femeia pentru care a renunțat la tron

Doar șase luni a durat povestea de iubire dintre sultanul Muhammad V al Malaysiei și regina frumuseții din Rusia Rihana Oksana Veovodina. Cei doi au divorțat, deși au un copil de câteva luni.

Fostul rege al Malaysiei, care a abdicat de la tron pentru a se putea căsători cu o „pământeană”, s-a despărțit în secret de fotomodelul Oksana Voevodina. Cei doi păreau foarte fericiți împreună, dovadă și gestul extrem al sultanului de a-și părăsi poporul și coroana pentru inima unei femei.

Muhammad V de Kelantan (50 de ani) s-a logodit cu rusoaica de 27 de ani în noiembrie 2018. În ianuarie 2019 a abdicat, după ce fotografii intime cu cei doi au apărut în presă.



Conform Daily Mail, fostul suveran și fosta sa soție au devenit părinți în luna mai a acestui an. Ei au un băiat, însă au depus actele de divorț.

Separarea lor s-a oficializat conform legilor islamice (sharia), la un tribunal din Singapore.

Cu doar 10 zile în urmă, Oksana scria pe rețelele sociale că este atât de fericită alături de soțul ei, de care s-a îndrăgostit la prima ei vizită în Malaysia.



„După prima întâlnire, eu și viitorul meu soț am păstrat legătura, prin telefon, în fiecare zi. Voiam să ne vedem iar și iar, dar a fost foarte greu din cauza distanței dintre noi (...) Apoi am primit o invitație să merg în Malaysia cu mama mea. Am apreciat că am avut ocazia să vizităm țara și ne-am îndrăgostit de ea. Nu voi uita niciodată o noapte romantică pusă la cale de soțul meu, care mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine din prima clipă. Acesta este începutul poveștii noastre”, a scris Oksana pe Instagram.

Conform nst.com, divorțul a fost finalizat la 1 iulie 2019, însă cei doi nu au oferit niciun comentariu pe acest subiect. Nici reprezentanții guvernului de la Kelantan nu au oferit vreun comentariu, pe motiv că subiectul divorțului nu este oficial.

